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Сельта – Реал Сосьедад прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Сельта - Реал Сосьедад прогноз
Сельта Сельта
Ла Лига Испания 20 янв 2024, 15:00 Сельта - Реал Сосьедад
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Испания, Vigo, Абанка Балаидос
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2
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В матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу Сельта на своем поле будет принимать Реал Сосьедад. Встреча пройдет 20 января 2024 года и в ней сойдутся команды, которые не радуют поклонников результатами на внутренней арене.

Сельта

На неделе кельты сенсационно обыграли Валенсию в Кубке Испании со счетом 3:1 в гостях и вышли в четвертьфинал турнира. Весь матч Сельта играла вторым номером, но добыла уверенную победу.

В чемпионате Испании дела у команды идут очень плохо, ведь они лишь на два очка опережают зону вылета и пока не гарантировали себе спокойной жизни.

В последних пяти матчах первенств Сельта добыла две победы при одном поражении и двух ничьих.

Реал Сосьедад

На неделе баски играли в гостях против Осасуны в Кубке Испании и добыли победу со счетом 2:0, получив путевку в четвертьфинал турнира.

Реал Сосьедад в чемпионате Испании идет лишь на шестом месте после прошлогоднего успеха, когда они попали в зону Лиги чемпионов.

В последних пяти матчах Реал Сосьедад добыл лишь одну победу при одном поражении. Сейчас они идут на серии из четырех матчей без побед.

История противостояния

Сосьедад не проигрывает Сельте на выезде 4 последних матча в Ла Лиге. В матче первого круга команды расписали ничью 1:1.

Прогноз на матч Сельта — Реал Сосьедад

Сельта начала забивать в каждом матче, что говорит о вероятном выходе из кризиса. Гости также играют в результативный футбол, несмотря на последние неудачи. Буду ставить на то, что в этой встрече обе команды забьют.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2
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