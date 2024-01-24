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Саудовская Аравия – Таиланд прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Саудовская Аравия - Таиланд прогноз
Саудовская Аравия Саудовская Аравия
Кубок Азии 25 янв 2024, 10:00 Саудовская Аравия - Таиланд
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Международные, Doha, Education City Stadium
Таиланд Таиланд
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Саудовская Аравия
Коэф.: 1.65
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Среди событий Кубка Азии, запланированных на четверг, мы обратили внимание на противостояние Саудовская Аравия – Таиланд, прогноз на матч этих соперников составлен нашими аналитиками.

Саудовская Аравия

Пока у Саудовской Аравии все идет по плану, две победы и гарантированный выход из группы. Осталось только обеспечить себе первое место в квартете, а для этого достаточно не уступить в предстоящем матче. Данный турнир команда начала с тяжелейшей победы над Оманом – 2:1, хотя к 78-й минуте уступали, решающий мяч удалось забить в компенсированное время. Не было проблем с Киргизией, которую удалось обыграть со счетом 2:0, соперник играл вдевятером почти весь второй тайм.

Таиланд

Все хорошо и у Таиланда, команда точно выйдет из группы, в крайнем случае даже с третьего места. Сейчас сборная идет второй в своем квартете, набрав 4 очка в двух противостояниях. В первом матче на турнире одолели Киргизстан со счетом 2:0, а во втором матче расписали нулевую ничью с Оманом. Теперь есть шансы даже на выигрыш группы, но для этого надо обыграть мощную Саудовскую Аравию.

История очных противостояний

Как показывает статистика, Саудовская Аравия доминирует в очных противостояниях с Таиландом, 9 побед и одна ничья, хотя стоит признать, что последний раз соперники пересекались еще в 2017-м году.

Прогноз на матч Саудовская Аравия – Таиланд

Нас ожидает битва лидеров своей группы, с турнирной точки зрения Саудовскую Аравию устроит ничья, да и Таиланду такого результата достаточно для второго места. Соперники могут откатать скучный матч, хотя часто в подобных ситуациях кто-то играет на победу. Мы рискнем поставить здесь на чистую победу Саудовской Аравии.

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Прогноз на матч Победа Саудовская Аравия
Коэф.: 1.65
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