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Борнмут – Суонси прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Борнмут - Суонси прогноз
Борнмут Борнмут
Кубок Англии 25 янв 2024, 14:45 Борнмут - Суонси
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Англия, Bournemouth, Виталити
Суонси Суонси
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.84
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В 1/16 финала Кубка Англии Борнмут дома сыграет против Суонси. Прогноз на матч этих команд этих соперников подготовлен аналитиками DailySports.

Борнмут

Борнмут слабо начал сезон, но с 11 ноября по 26 декабря выдал невероятную серию в английской Премьер-лиге: 6 побед и 1 ничья. Однако две предыдущие игры в чемпионате “вишни” проиграли. Правда, соперниками были топ-команды: Тоттенхэм (1:3) и Ливерпуль (0:4). На выходных команда Андони Ираолы хорошо отыграла против Ливерпуля первый тайм – 0:0, но во второй половине игры пропустила четырежды. В 1/32 Кубка Англии Борнмут совершил впечатляющий камбэк. Он проигрывал Куинз Парк Рейнджерс 0:2, но сумел вырвать победу 3:2.

Суонси

Суонси считался одним из претендентов на вылет из Чемпионшипа, но валлийская команда сумела хорошо начать этот год и оторваться от зоны вылета на 9 очков. На данный момент Суонси идет на 16-й позиции. На выходных команда Люка Уильямса без шансов уступила Саутгемптону (1:3). В предыдущем раунде Кубка Англии “лебеди” спокойно переиграли Моркам (2:0) из четвертой лиги.

Интересные факты о матчи и история личных встреч

  • Борнмут не проигрывает Суонси с 2007 года. С того времени команды сыграли 12 матчей в трех разных дивизионах
  • В этом сезоне Борнмут выбил Суонси из Кубка английской лиги – 3:2
  • За всю историю Борнмут только дважды проходил в Кубке Англии выше 1/32 финала
  • Суонси дважды в истории играл 1/4 финала Кубка Англии

Прогноз на матч Борнмут – Суонси

Атака Суонси в этом сезоне не выглядит убедительно, тогда как Борнмут очень хорош в матчах на своем поле. Весьма вероятно, что “вишни” не пропустят в этой игре.

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Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 1.84
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