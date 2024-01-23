Бостон Брюинс — Каролина Харрикейнс прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года

Прогноз на матч Победа Бостон Брюинс Коэф.: 2.09 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В очередном матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги Бостон Брюинс сыграть против Каролины Харрикейнс. Эта игра пройдет ночью на 25 декабря на арене Ти-Ди Гарден в Бостоне и начнется в 1:00 по центральноевропейскому времени.

Читайте также: Детройт Ред Уингз — Даллас Старс прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года

Бостон Брюинс

"Медведи" продолжают демонстрировать классные выступления в регулярном сезоне. Сейчас команда из Бостона имеет 67 очков после 46 матчей. Они возглавляют турнира таблицу в Восточной конференции. В последних пяти матчах Брюинс не потерпели ни одного поражения. В игре против Монреаля произошла настоящая голевая феерия. Бостон забросил девять шайб в ворота канадской команды.

Также, нет проблем и с травмированными игроками. Только нападающий 4 звена Милан Лучич пропустит эту игру. Однако, в целом в этом сезоне он сыграл только четыре игры.

Каролина Харрикейнс

"Ураганы" сейчас занимают пятую позицию в Восточной конференции. В их активе 55 очков после 45 матчей и отрыв от девятого места всего четыре очка. Команда в самом разгаре борьбы за плей-офф. В пяти крайних встречах Каролина оформила три победы и дважды уступила.

В лазарете травмированных игроков не так много, всего три, но эти хоккеисты действительно важны для Харрикейнс. Игру рискует пропустить нападающий Андрей Свечников, который имеет 30 очков в 29 матчах регулярного сезона. Также, игру пропустят два голкипера Фредерик Андерсен и Петр Кочетков. Сейчас ворота защищает 34-летний Анти Раанта, который начинал сезон в низшем дивизионе АХЛ.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Бостон Брюинс идет на победной серии из пяти матчей.

Бостон имеет первый показатель в Восточной конференции по победам на домашней арене - 22 матча и 35 набранных очков. Каролина, в свою очередь, имеет седьмой показатель по играм на выезде. В 23 матчах Харрикейнс набрали 25 очков.

В этом сезоне команды проведут первый матчи в регулярном сезоне. В последних пяти матчах Бостон побеждал трижды, а Харрикейнс - дважды. Если взять шесть матчей, то счет ничейный - 3:3.

Прогноз

Бостон сейчас имеет невероятную форму и второй сезон подряд показывает хорошие результаты в "регулярке". Каролина более нестабильна на данном этапе сезона, плюс не очень высокие показатели выездных побед. Смотря на то, что Бостон дома демонстрирует очень уверенную игру, то мой прогноз будет следующим - победа Бостон Брюинс в основное время за 2,09.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram