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Бостон Брюинс — Каролина Харрикейнс прогноз и ставки на матч 25 января 2024 года

Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
Бостон Брюинс - Каролина Харрикейнс прогноз
Бостон Брюинс Бостон Брюинс
НХЛ 24 янв 2024, 18:00 Бостон Брюинс - Каролина Харрикейнс
Ти-Ди Гарден, Бостон
Каролина Харрикейнс Каролина Харрикейнс
Прогноз на матч Победа Бостон Брюинс
Коэф.: 2.09
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В очередном матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги Бостон Брюинс сыграть против Каролины Харрикейнс. Эта игра пройдет ночью на 25 декабря на арене Ти-Ди Гарден в Бостоне и начнется в 1:00 по центральноевропейскому времени.

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Бостон Брюинс

"Медведи" продолжают демонстрировать классные выступления в регулярном сезоне. Сейчас команда из Бостона имеет 67 очков после 46 матчей. Они возглавляют турнира таблицу в Восточной конференции. В последних пяти матчах Брюинс не потерпели ни одного поражения. В игре против Монреаля произошла настоящая голевая феерия. Бостон забросил девять шайб в ворота канадской команды.

Также, нет проблем и с травмированными игроками. Только нападающий 4 звена Милан Лучич пропустит эту игру. Однако, в целом в этом сезоне он сыграл только четыре игры.

Каролина Харрикейнс

"Ураганы" сейчас занимают пятую позицию в Восточной конференции. В их активе 55 очков после 45 матчей и отрыв от девятого места всего четыре очка. Команда в самом разгаре борьбы за плей-офф. В пяти крайних встречах Каролина оформила три победы и дважды уступила.

В лазарете травмированных игроков не так много, всего три, но эти хоккеисты действительно важны для Харрикейнс. Игру рискует пропустить нападающий Андрей Свечников, который имеет 30 очков в 29 матчах регулярного сезона. Также, игру пропустят два голкипера Фредерик Андерсен и Петр Кочетков. Сейчас ворота защищает 34-летний Анти Раанта, который начинал сезон в низшем дивизионе АХЛ.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Бостон Брюинс идет на победной серии из пяти матчей.
  • Бостон имеет первый показатель в Восточной конференции по победам на домашней арене - 22 матча и 35 набранных очков. Каролина, в свою очередь, имеет седьмой показатель по играм на выезде. В 23 матчах Харрикейнс набрали 25 очков.
  • В этом сезоне команды проведут первый матчи в регулярном сезоне. В последних пяти матчах Бостон побеждал трижды, а Харрикейнс - дважды. Если взять шесть матчей, то счет ничейный - 3:3.

Прогноз

Бостон сейчас имеет невероятную форму и второй сезон подряд показывает хорошие результаты в "регулярке". Каролина более нестабильна на данном этапе сезона, плюс не очень высокие показатели выездных побед. Смотря на то, что Бостон дома демонстрирует очень уверенную игру, то мой прогноз будет следующим - победа Бостон Брюинс в основное время за 2,09.

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Прогноз на матч Победа Бостон Брюинс
Коэф.: 2.09
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