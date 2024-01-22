Детройт Ред Уингз — Даллас Старс прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года

Прогноз на матч Победа Детройт Ред Уингз Коэф.: 2.84 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В ночь на среду, 24 января, пройдет очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между Детройт Ред Уингз и Даллас Старз. Игра пройдет на Little Caesars Arena, что в Детройте, и начнется в 1:00 по центральноевропейскому времени.

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Детройт Ред Уингз

Детройт демонстрирует довольно неровные результаты в последних матчах. Однако, в пяти крайних матчах три победы и два поражения, а до этого, шесть побед в восьми матчах. Ред Уингз идет на восьмой строчке Восточной конференции и имеет в активе 51 очко после 45 игр, они в самом эпицентре борьбы за место в плей-офф.

Детройт нет критической ситуации с травмированными игроками, только три хоккеиста пропустили игру против Каролины. Однако, один из них - это Патрик Кейн, который присоединился к "крыльям" в этом сезоне. Лучшим бомбардиром по системе гол+пас является Дилан Ларкин, который набрал 40 очков и идет на 50 строчке лучших голеадоров.

Даллас Старс

У команды из Техаса турнирная ситуация гораздо проще. Даллас идет на четвертом месте и имеет 59 очков в 45 играх. В пяти крайних встречах они одержали три победы и дважды уступили. В последней игре Даллас разгромил Нью-Джерси Дэвилс со счетом 6:2.

Травмированных хоккеистов у них еще меньше, чем у Детройта - всего два. А лучшим бомбардиром является Джейсон Робертсон, он идет на 22 месте в списке голеадоров, имея 47 очков по системе гол+пас.

Интересные факты о матче и история личных встреч

У Детройта оборвалась серия из трех побед. Даллас в последних матчах идет по схеме две победы - одно поражение.

Ред Уингз на восьмой строчке по набранным очкам на домашней арене - 26 пунктов в 22 матчах. Старз на четвертом месте в Западной конференции по победам на выезде. Они набрали 29 очков в 21 игре.

В этом сезоне коллективы уже имели встречу. Они сыграли в Далласе 23 декабря и тогда команда из Техаса победила 6:3. В последних пяти крайних матчах Старз одержали пять побед, три из которых, в основное время.

Прогноз

Для Далласа команда из Детройта является очень комфортным соперником, глядя на последние матчи этих коллективов. Однако, любая серия рано или поздно завершается. "Крылья" борются за попадание в плей-офф и играют на своей арене. Глядя на это, рискну поставить на победу Детройта в основное время за 2,84.

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