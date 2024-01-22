EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Детройт Ред Уингз — Даллас Старс прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года

Детройт Ред Уингз — Даллас Старс прогноз и ставки на матч 24 января 2024 года

Стивен Перес Стивен Перес Експерт Dailysports
Детройт Ред Уингз - Даллас Старс прогноз
Детройт Ред Уингз Детройт Ред Уингз
НХЛ 23 янв 2024, 18:00 Детройт Ред Уингз - Даллас Старс
Детройт , Little Caesars Arena
Даллас Старс Даллас Старс
Прогноз на матч Победа Детройт Ред Уингз
Коэф.: 2.84
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В ночь на среду, 24 января, пройдет очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между Детройт Ред Уингз и Даллас Старз. Игра пройдет на Little Caesars Arena, что в Детройте, и начнется в 1:00 по центральноевропейскому времени.

Читайте также: Нью-Джерси Дэвилз — Вегас Голден Найтс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года

Детройт Ред Уингз

Детройт демонстрирует довольно неровные результаты в последних матчах. Однако, в пяти крайних матчах три победы и два поражения, а до этого, шесть побед в восьми матчах. Ред Уингз идет на восьмой строчке Восточной конференции и имеет в активе 51 очко после 45 игр, они в самом эпицентре борьбы за место в плей-офф.

Детройт нет критической ситуации с травмированными игроками, только три хоккеиста пропустили игру против Каролины. Однако, один из них - это Патрик Кейн, который присоединился к "крыльям" в этом сезоне. Лучшим бомбардиром по системе гол+пас является Дилан Ларкин, который набрал 40 очков и идет на 50 строчке лучших голеадоров.

Даллас Старс

У команды из Техаса турнирная ситуация гораздо проще. Даллас идет на четвертом месте и имеет 59 очков в 45 играх. В пяти крайних встречах они одержали три победы и дважды уступили. В последней игре Даллас разгромил Нью-Джерси Дэвилс со счетом 6:2.

Травмированных хоккеистов у них еще меньше, чем у Детройта - всего два. А лучшим бомбардиром является Джейсон Робертсон, он идет на 22 месте в списке голеадоров, имея 47 очков по системе гол+пас.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • У Детройта оборвалась серия из трех побед. Даллас в последних матчах идет по схеме две победы - одно поражение.
  • Ред Уингз на восьмой строчке по набранным очкам на домашней арене - 26 пунктов в 22 матчах. Старз на четвертом месте в Западной конференции по победам на выезде. Они набрали 29 очков в 21 игре.
  • В этом сезоне коллективы уже имели встречу. Они сыграли в Далласе 23 декабря и тогда команда из Техаса победила 6:3. В последних пяти крайних матчах Старз одержали пять побед, три из которых, в основное время.

Прогноз

Для Далласа команда из Детройта является очень комфортным соперником, глядя на последние матчи этих коллективов. Однако, любая серия рано или поздно завершается. "Крылья" борются за попадание в плей-офф и играют на своей арене. Глядя на это, рискну поставить на победу Детройта в основное время за 2,84.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Детройт Ред Уингз
Коэф.: 2.84
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Арис Л. - Анортосис прогноз Первый дивизион Кипр Сегодня, 12:00 Арис – Анортосис прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Арис Л. Коэф.: 1.98 Анортосис Рекомендуем 1хБет
АЕК Ларнака - Пафос прогноз Первый дивизион Кипр Сегодня, 12:00 АЕК Ларнака – Пафос прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года АЕК Ларнака Коэф.: 1.78 Пафос Сделать ставку 1хБет
Наполи - Интер М прогноз Суперкубок Италии Сегодня, 14:00 Наполи - Интер прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Наполи Коэф.: 1.61 Интер М Сделать ставку MelBet
Леганес - Бургос прогноз Сегунда Дивизион Испания Сегодня, 14:30 Леганес – Бургос прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Леганес Коэф.: 1.7 Бургос Рекомендуем 1хБет
Гранада - Атлетико Мадрид прогноз Ла Лига Испания Сегодня, 15:00 Гранада - Атлетико Мадрид прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Гранада Коэф.: 1.735 Атлетико Мадрид Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 09:35 Моуриньо может вернуться в Италию. Известен клуб, который претендует на португальца Новости футбола Сегодня, 09:00 Главный тренер Челси отреагировал на интерес к своему игроку Новости футбола Сегодня, 08:58 Невероятная цифра. Аллегри выиграл свой юбилейный матч в Серии А Новости футбола Сегодня, 08:43 Обладатель Золотого мяча может вернуться в свой первый большой клуб Новости футбола Сегодня, 08:24 Игрок Ньюкасла готов перебраться в Саудовскую Аравию Новости футбола Сегодня, 07:54 Лацио нацелился на вингера клуба АПЛ Новости футбола Сегодня, 07:53 Атлетико пробует подписать наибольшего таланта бельгийского футбола Новости футбола Сегодня, 07:14 Бавария отказалась отпускать своего нападающего Новости футбола Сегодня, 07:11 Это уже кризис. Еще одна звезда хочет покинуть Саудовскую Аравию Новости футбола Сегодня, 07:00 Евротур. Шедевральная Ла Лига, разизм в Италии и очередной провал Баварии
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Арис – Анортосис прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Футбол Сегодня АЕК Ларнака – Пафос прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Футбол Сегодня Наполи - Интер прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Футбол Сегодня Леганес – Бургос прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Футбол Сегодня Гранада - Атлетико Мадрид прогноз и ставки на матч 22 января 2024 года Бокс Сегодня Кен Широ — Карлос Канисалес прогноз и ставки на бой 23 января 2024 года Хоккей Сегодня Нью-Джерси Дэвилз — Вегас Голден Найтс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Баскетбол Сегодня Даллас Маверикс — Бостон Селтикс прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Теннис Сегодня Марта Костюк – Кори Гауфф прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года Бокс 23 янв 2024 Артем Далакян — Сеиго Акуи прогноз и ставки на матч 23 января 2024 года