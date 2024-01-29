Санкт-Паули – Фортуна прогноз и ставки на матч 30 января 2024 года

Прогноз на матч Победа Санкт-Паули Коэф.: 1.784 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Один из четвертьфинальных поединков Кубка Германии будет сыгран на арене "Миллернтор", где местный Санкт-Паули примет Фортуну из Дюссельдорфа. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Санкт-Паули

Команда Фабиана Хюрцелера проводит шикарный сезон во второй Бундеслиге. На текущий момент Санкт-Паули занимает первую строчку в турнирной таблице, опережая ближайшего конкурента в лице Гройтер Фюрт на 4 балла. "Пираты" в 19 сыгранных турах не проиграли ни разу, оформив при этом 10 побед. Последний свой матч чемпионата Санкт-Паули провёл на выезде как раз против Фортуны и выиграл со счётом 2:1. Дублем за Санкт-Паули отметился Марсель Хартель. В Кубке Германии подопечные Фабиана Хюрцелера обыграли Дельменхорст (5:0), Шальке (2:1) и ФК 08 Хомбург (4:1).

Фортуна

Команда из Дюсельдорфа занимает пятое место в турнирной таблице второй Бундеслиги, имея отставание от Фортуны в восемь очков. В 19-ти турах "F95" добыли всего на одну победу меньше «Пиратов», но при этом и проиграли в шести встречах. На минувших выходных подопечные Даниэля Тиуне попытались дать бой лидеру, однако провалили первый тайм, а наверстать упущенное во второй половине не смогли. Что касается Кубка Германии, то на пути в четвертьфинал Фортуна одолела Иллертиссен (3:1), Унтерхахинг (6:3) и Магдебург (2:1).

Интересные факты о матче и история личных встреч

Победа над Фортуной со счётом 2:1 прервала безвыигрышную серию Санкт-Паули в личных встречах, которая насчитывала три поединка

До минувших выходных Санкт-Паули не мог расписаться в воротах «пиратов» в трёх играх кряду

В шести последних матчах на поле Санкт-Паули Фортуна трижды выигрывала при всего одном поражении

Лишь в одном матче этих команд из пяти последних проходила ставка на «Тотал больше 2.5»

Санкт-Паули – Фортуна прогноз

Букмекеры верят в команду Фабиана Хюрцелера и оценивают вероятность прохода Санкт-Паули в полуфинал скромным коэффициентом 1.45. Результаты последних поединков во второй Бундеслиге говорят о том, что Санкт-Паули находится в куда лучшей форме и должен добиваться успеха в основное время. Предлагаем взять в этой встрече «Победа Санкт-Паули» с коэффициентом 1.80.

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