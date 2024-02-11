Самсунспор – Антальяспор прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.75 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Самсунспор – Антальяспор, соперники сыграют в рамках 25 тура турецкого чемпионата.

Самсунспор

После 11 лет отсутствия Самсунспор вернулся в элиту турецкого футбола, теперь основная задача закрепиться в сильнейшем дивизионе. Команда занимает сейчас скромное 16-е место, опережая Пендикспор из зоны вылета только по дополнительным показателям. В последнем туре клуб прервал серию из четырех матчей без поражений, уступив на своем поле сильному Галатасараю со счетом 0:2. Теперь важно набирать очки чаще конкурентов, только так можно сохранить прописку.

Антальяспор

Для Антальяспора текущий сезон складывается неплохо, команда идет седьмой в чемпионате, отставая на 4 очка от первого квартета. Попасть в еврокубки будет сложно, но это хорошая и приятная мотивация. В последнем туре клуб уступил дома сильному Фенербахче – 0:2, так прервалась серия из шести матчей без поражений. Команда находится в хорошей форме, на днях дали бой Бешикташу в Кубке Турции, но уступили дома 1:2, пропустив решающий мяч в концовке.

Интересные факты о матче и история личных встреч

• Битву первого круга выиграл на своем поле Антальяспор со счетом 2:0, уже к 18-й минуте дубль оформил израильтянин Ехекзел.

• Антальяспор неплохо играет в обороне, меньше пропускают только двое лидеров.

• У Самсунспора дома в этом сезоне 6 побед, 4 поражения и две ничьи.

Самсунспор – Антальяспор Прогноз

Изначально соперникам давали идентичные шансы на успех, но сейчас коэффициент на успех хозяев немного упал. Ожидается непредсказуемая битва на три результата, в которое многое будет зависеть от реализации моментов. Мы считаем проходимой ставку на тотал меньше 2,5 голов.

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