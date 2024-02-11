EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Самсунспор – Антальяспор прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года

Самсунспор – Антальяспор прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Самсунспор - Антальяспор прогноз
Самсунспор Самсунспор
Суперлига Турция 12 фев 2024, 12:00 Самсунспор - Антальяспор
-
- : -
Турция, Samsun, Samsun Yeni 19 Mayis Stadyumu
Антальяспор Антальяспор
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.75
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

Предлагаем вниманию наших читателей прогноз на матч Самсунспор – Антальяспор, соперники сыграют в рамках 25 тура турецкого чемпионата.

Самсунспор

После 11 лет отсутствия Самсунспор вернулся в элиту турецкого футбола, теперь основная задача закрепиться в сильнейшем дивизионе. Команда занимает сейчас скромное 16-е место, опережая Пендикспор из зоны вылета только по дополнительным показателям. В последнем туре клуб прервал серию из четырех матчей без поражений, уступив на своем поле сильному Галатасараю со счетом 0:2. Теперь важно набирать очки чаще конкурентов, только так можно сохранить прописку.

Антальяспор

Для Антальяспора текущий сезон складывается неплохо, команда идет седьмой в чемпионате, отставая на 4 очка от первого квартета. Попасть в еврокубки будет сложно, но это хорошая и приятная мотивация. В последнем туре клуб уступил дома сильному Фенербахче – 0:2, так прервалась серия из шести матчей без поражений. Команда находится в хорошей форме, на днях дали бой Бешикташу в Кубке Турции, но уступили дома 1:2, пропустив решающий мяч в концовке.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • • Битву первого круга выиграл на своем поле Антальяспор со счетом 2:0, уже к 18-й минуте дубль оформил израильтянин Ехекзел.
  • • Антальяспор неплохо играет в обороне, меньше пропускают только двое лидеров.
  • • У Самсунспора дома в этом сезоне 6 побед, 4 поражения и две ничьи.

Самсунспор – Антальяспор Прогноз

Изначально соперникам давали идентичные шансы на успех, но сейчас коэффициент на успех хозяев немного упал. Ожидается непредсказуемая битва на три результата, в которое многое будет зависеть от реализации моментов. Мы считаем проходимой ставку на тотал меньше 2,5 голов.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.75
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Милан - Наполи прогноз Серия А Италия Сегодня, 14:45 Милан – Наполи прогноз и ставки на матч 11 февраля Милан Коэф.: 1.7 Наполи Рекомендуем MelBet
Барселона - Гранада прогноз Ла Лига Испания Сегодня, 15:00 Барселона – Гранада прогноз и ставки на матч 11 февраля Барселона Коэф.: 1.2 Гранада Сделать ставку MelBet
Нигерия - Кот-д’Ивуар прогноз Кубок африканских наций Сегодня, 15:00 Нигерия — Кот д`Ивуар прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года от Мартина Свободы Нигерия Коэф.: 1.92 Кот-д’Ивуар Сделать ставку 1xBet
Нигерия - Кот-д’Ивуар прогноз Кубок африканских наций Сегодня, 15:00 Нигерия - Кот-д'Ивуар прогноз и ставки на матч 11 февраля Нигерия Коэф.: 1.82 Кот-д’Ивуар Рекомендуем MelBet
Янник Синнер - Ботик Ван Де Зандсхулп прогноз ATP 500 Rotterdam 12 фев 2024, 03:00 Янник Синнер — Ботик Ван Де Зандсхулп прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Янник Синнер Коэф.: 1.61 Ботик Ван Де Зандсхулп Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости биатлона Сегодня, 13:21 Кубок мира по биатлону 2023/2024: расписание и результаты Новости баскетбола Сегодня, 13:02 НБА регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости биатлона Сегодня, 12:38 В топе снова только норвежцы. Йоханнес Бё выиграл пасьют на Чемпионате мира в Чехии Новости футбола Сегодня, 12:32 "Здорово творить историю клуба". Артета оценил разгромную победу Арсенала над Вест Хэмом Новости плавания Сегодня, 12:10 Пекин примет чемпионат мира по водным видам спорта в 2029 году Новости футбола Сегодня, 12:05 Мойес аут. Реакция фанатов Вест Хэма на унижение в матче против Арсенала Новости футбола Сегодня, 11:45 Арсенал идет по курсу 1935 года. Тогда Канониры стали чемпионами Англии Новости футбола Сегодня, 11:33 Несмотря на плохие результаты Тухелю не грозит увольнение Новости бокса Сегодня, 11:24 Ортис не согласен с судейскими решениями по бою с Лопесом и надеется получить реванш Новости хоккея Сегодня, 10:59 НХЛ регулярный сезон 2023-24: таблица, результаты и расписание
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Милан – Наполи прогноз и ставки на матч 11 февраля Футбол Сегодня Барселона – Гранада прогноз и ставки на матч 11 февраля Футбол Сегодня Нигерия — Кот д`Ивуар прогноз и ставки на матч 11 февраля 2024 года от Мартина Свободы Футбол Сегодня Нигерия - Кот-д'Ивуар прогноз и ставки на матч 11 февраля Теннис 12 фев 2024 Янник Синнер — Ботик Ван Де Зандсхулп прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Трабзонспор – Хатайспор прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Самсунспор – Антальяспор прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Кайсериспор – Бешикташ прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Сент-Этьен – Труа прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года Футбол 12 фев 2024 Ювентус – Удинезе прогноз и ставки на матч 12 февраля 2024 года