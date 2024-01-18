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Сампдория – Парма прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Сампдория - Парма прогноз
Сампдория Сампдория
Серия B Италия 19 янв 2024, 14:30 Сампдория - Парма
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Италия, Genoa, Луиджи Феррарис
Парма Парма
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз

В рамках 21 тура Серии В свою встречу проведут Сампдория – Парма прогноз на матч этих клубов составлен нашими экспертами.

Сампдория

Для Сампы сезон складывается не лучшим образом, команда занимает только 13-ю строчку в чемпионате, отрыв от опасной зоны составляет всего три очка. Обратим внимание и на тот факт, что с клуба снято два очка из-за неуплаты налогов. В последнем туре команда отыгралась в меньшинстве в гостях против Венеции со счета 1:3, но все-таки в итоге уступила 3:5. Сампдория находится на серии из трех матчей без побед, за этот период удалось набрать всего один балл. Даже при таких раскладах можно мечтать о повышении в классе, ведь отставание от зоны плей-офф составляет всего 5 очков.

Парма

А вот у Пармы все пока отлично, команда лидирует в Серии В, имея высокие шансы на возвращение в элиту. Отрыв от ближайшего конкурента составляет 4 очка, а впереди половина турнирной дистанции, поэтому сейчас не время сбавлять обороты. В последнем туре не удалось обыграть на своем поле Асколи – 1:1, хоть и было преимущество. Парма не проигрывает в семи встречах подряд, да и вообще в целом потерпела два поражения в 20 встречах.

История очных противостояний

В первом круге Парма не смогла обыграть соперника на своем поле, битва завершилась со счетом 1:1.

Прогноз на матч Сампдория – Парма

Встречаются два известных клуба, которые непривычно видеть во втором по силе дивизионе. На бумаге фаворита нет, Сампа играет дома, а Парма выше в турнирной таблице. Есть ощущение, что команды будут играть осторожно, не рискуя лишний раз. Проходимой здесь выглядит ставка на тотал меньше 2,5 голов за рабочий коэффициент.

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