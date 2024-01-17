Алавес – Кадис прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Нет Коэф.: 1.62 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче 21-го тура испанской Ла Лиги Алавес на своем поле будет принимать Кадис. Хозяева имеют отрыв от зоны вылета, в то время как гости никак не могут покинуть опасную зону. Встреча команд пройдет вечером 19 января 2024 года.

Алавес

На неделе Депортиво Алавес играл в гостях против Атлетико из Бильбао в Кубке Испании и проиграл со счетом 0:2. Теперь команда жаждет реабилитации в матче с Кадисом, но уже на своей арене.

По итогам 20-ти сыгранных туров хозяева поля идут на 13-й строчке турнирной таблицы и имеют в своем активе 20 очков, что на пять баллов больше, чем у лучшей команды зоны вылета.

В последних пяти матчах первенства Алавес потерпел три поражения при одной победе. В последних двух играх чемпионата команда не проигрывала.

Кадис

В прошлом туре чемпионата Испании Кадис играл против Валенсии и крупно уступил со счетом 1:4. В целом, для гостей сезон складывается не самым лучшим образом из-за чего они опустились в зону вылета.

После 20-ти сыгранных матчей Кадис идет на 18-й строчке турнирной таблицы и отстает на один балл от зоны спасения. В последних пяти матчах чемпионата Кадис не знает побед, дважды проиграв своим оппонентам.

История противостояния

Кадис не проигрывает Алавесу в гостевых матчах Ла Лиги уже 6 встреч подряд. В то же время Кадис не может победить на выезде последние 15 матчей лиги. В последнем матче Ла Лиги (14 августа 2023) Кадис победил со счетом 1:0.

Прогноз на матч Алавес – Кадис

Ожидается напряженный матч и я не вижу здесь много забитых мячей. Поставлю на то, что хотя бы одна из команд не отличится голом.

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