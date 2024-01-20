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Салернитана – Дженоа прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Салернитана - Дженоа прогноз
Салернитана Салернитана
Серия А Италия 21 янв 2024, 12:00 Салернитана - Дженоа
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Италия, Salerno, Стадион Аречи
Дженоа Дженоа
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.54
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100%
1хБет 5.00
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Предлагаем вниманию наших читателей эксклюзивный прогноз на матч Салернитана – Дженоа, соперники встретятся в рамках 21 тура Серии А.

Салернитана

«Морские коньки» являются главными претендентами на понижение в классе, так как занимают последнюю строчку в Серии А. Шансы на спасение есть, ведь впереди фактически весь второй круг, а отставание от спасительного 17-го места составляет 6 очков. В последнем туре Салернитана чуть не зацепилась за очки в гостях против Наполи, пропустив решающий мяч только на 90+6 минуте – 1:2, это поражение стало вторым подряд. Пятеро футболистов пропустят эту встречу Кулибали и Жоване в сборных, другие травмированы.

Дженоа

«Грифоны» вернулись в элиту итальянского футбола и намерены здесь задержаться, сейчас команда идет 12-й в турнирной таблице, хотя еще нужно оглядываться, ведь отрыв от зоны вылета составляет всего 5 очков. В последнем туре клуб расписал мировую дома против Торино – 0:0, эта ничья стала третьей подряд. Дженоа уже не проигрывает в чемпионате пять игр кряду в чемпионате, хотя удалось одержать всего одну победу за этот период. Из-за повреждений рискуют пропустить игру норвежцы Бохинен и Торсбю, под вопросом и Экубан.

История очных противостояний

Соперники провели в первом круге не самый зрелищный матч, в котором Дженоа удалось одержать домашнюю победу со счетом 1:0

Прогноз на матч Салернитана – Дженоа

В противостоянии с не самой яркой вывеской букмекеры отдают предпочтение гостям, это аргументируется турнирным положением и текущей формой соперников. С котировками мы согласны «грифоны» давно не проигрывали и способны продолжить свою серию в противостоянии с аутсайдером. Мы считаем проходимой ставку на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.54
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