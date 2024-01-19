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Бавария Мюнхен — Вердер Бремен прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Бавария - Вердер прогноз
Бавария Бавария
Бундеслига Германия 21 янв 2024, 09:30 Бавария - Вердер
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- : -
Германия, Munich, Альянц Арена
Вердер Вердер
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.75
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В рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги состоится поединок между Баварией и Вердером. Встреча пройдет на Альянц-Арене в воскресенье, 21 января. Начало игры запланировано на 15:30 по центрально европейскому времени.

Бавария Мюнхен

Немецкая Бундеслига только вернулась после непродолжительного отпуска. Бавария после трехнедельного перерыва на своем поле уверенно одолела Хоффенхайм, а в воскресенье в стартовом матче второго круга ждет в гости бременский Вердер.

Мюнхенцы по-прежнему продолжают уступать леверкузенскому Байеру, который еще не знает поражений в этом сезоне. Стоит отметить, что Бавария имеет наибольшее количество забитых голов среди всех команд лиги, а больше всех преуспевает летний новичок Харри Кейн.

Вердер Бремен

«Музыканты» за весь первый круг набрали всего 17 баллов, но довольно неплохо чувствуют себя на 13-й строчке. Вердер на шесть очков опережает Майнц и Кельн, идущих в зоне вылета. Минувший поединок в гостях против Бохума бременский клуб свел вничью.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Бавария идет на серии из четырех побед подряд.
  • Последние три матча с участием Вердера закончились ничьей.
  • В предыдущих 27-ми матчах против Вердера Бавария добилась 26-ти побед.

Прогноз на матч Бавария Мюнхен — Вердер Бремен

Бавария должна уверенно побеждать в предстоящем матче. Ставить буду на «обе забьют», так как Вердер непременно забивает в ворота Баварии в последних трех матчах в Мюнхене.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 2
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100$
БетВиннер 4.75
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