Бавария Мюнхен — Вердер Бремен прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 2 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.75 Сделать ставку

В рамках 18-го тура немецкой Бундеслиги состоится поединок между Баварией и Вердером. Встреча пройдет на Альянц-Арене в воскресенье, 21 января. Начало игры запланировано на 15:30 по центрально европейскому времени.

Бавария Мюнхен

Немецкая Бундеслига только вернулась после непродолжительного отпуска. Бавария после трехнедельного перерыва на своем поле уверенно одолела Хоффенхайм, а в воскресенье в стартовом матче второго круга ждет в гости бременский Вердер.

Мюнхенцы по-прежнему продолжают уступать леверкузенскому Байеру, который еще не знает поражений в этом сезоне. Стоит отметить, что Бавария имеет наибольшее количество забитых голов среди всех команд лиги, а больше всех преуспевает летний новичок Харри Кейн.

Вердер Бремен

«Музыканты» за весь первый круг набрали всего 17 баллов, но довольно неплохо чувствуют себя на 13-й строчке. Вердер на шесть очков опережает Майнц и Кельн, идущих в зоне вылета. Минувший поединок в гостях против Бохума бременский клуб свел вничью.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Бавария идет на серии из четырех побед подряд.

Последние три матча с участием Вердера закончились ничьей.

В предыдущих 27-ми матчах против Вердера Бавария добилась 26-ти побед.

Прогноз на матч Бавария Мюнхен — Вердер Бремен

Бавария должна уверенно побеждать в предстоящем матче. Ставить буду на «обе забьют», так как Вердер непременно забивает в ворота Баварии в последних трех матчах в Мюнхене.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram