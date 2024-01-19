Реал Бетис – Барселона прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.62 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче 21-го тура испанской Примеры состоится противостояние, в котором Реал Бетис примет на своем поле действующего чемпиона страны Барселону. Встреча пройдет 21 января 2024 года.

Реал Бетис

Команда наверняка не забыла поражения от Барселоны в первом круге, когда на Камп Ноу она пропустила пять безответных мячей. Теперь им предстоит взять реванш у Барсы, которая не так уверенно выглядит в последнее время.

В последнем туре Бетис играл против аутсайдера чемпионата Гранады и добыл минимальную победу. Сейчас Реал Бетис идет на седьмом месте и в последних пяти матчах на счету команды лишь одна победа при одном поражении.

Барселона

Под руководством Хави команда ни разу не уступала на выезде в 9 турах. На данный момент каталонцы идут на четвертом месте турнирной таблицы и отстают от лидера на восемь очков, хоть и имеют игру в запасе.

На неделе Барселона проиграла Реалу в финале Суперкубка Испании и теперь ей нужно сосредоточиться на играх чемпионата. Также каталонцы пробились в четвертьфинал Кубка Испании.

В последних пяти матчах Барса добыла три победы при одном поражении.

Личные встречи

Барса не проигрывает соперника на выезде 12 матчей подряд, победив в 4 из них. В последней встрече каталонская команда разгромила Бетис 5:0 (дубль Феликса, Левандовски, Торрес и Канселу).

Прогноз на матч Реал Бетис – Барселона

Бетис будет цепляться за очки за счёт домашней поддержки и как мне кажется, сможет забить. Буду ставить на то, что обе команды забьют.

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