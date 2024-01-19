Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

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В матче 21-го тура английской Премьер-лиги Шеффилд Юнайтед на своем поле будет принимать гостей из Лондона – Вест Хэм. Хозяева арены остаются в зоне вылета на последнем месте, в то время как гости ведут борьбу за зону еврокубков. Встреча пройдет 21 января 2021 года.

Шеффилд Юнайтед

Шеффилд Юнайтед на неделе играл против Джилленгема в Кубке Англии и добыл уверенную победу со счетом 4:0. Разница в классе команд дала о себе знать и теперь “клинкам”предстоит суровое испытание против "молотобойцев".

После 20-ти сыгранных туров Шеффилд Юнайтед идет на последнем месте турнирной таблицы и отстает от спасительной зоны на восемь баллов. Судя по всему, новый сезон команда начнет в Чемпионшипе.

В последних пяти матчах Шеффилд Юнайтед потерпел три поражения при одной победе. Сейчас у них серия из четырех матчей без побед.

Вест Хэм

Вест Хэм сенсационно вылетел из Кубка Англии в матче со скромным Бристоль Сити, но теперь у команды есть больше возможностей сконцентрироваться на чемпионате.

На данный момент лондонский коллектив занимает шестое место в турнирной таблице и борется за зону еврокубков.

В последних пяти матчах национального первенства Вест Хэм добыл три победы при одном поражении.

Личные встречи:

"Хаммеры" взяли верх в 3 из 5 последних встреч. В матче первого круга “молотобойцы” выиграли со счетом 2:0.

Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Вест Хэм

Гости явно сильнее и наверняка смогут поразить ворота соперника. При этом я не верю, что в игре будет много забитых мячей, на что и сделаю ставку.

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