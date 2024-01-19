EN EN NG NG KE KE
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

Шеффилд Юнайтед – Вест Хэм прогноз и ставки на матч 21 января 2024 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм прогноз
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Премьер-лига Англия 21 янв 2024, 09:00 Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм
-
- : -
Англия, Sheffield, Брамалл Лейн
Вест Хэм Вест Хэм
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.85
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В матче 21-го тура английской Премьер-лиги Шеффилд Юнайтед на своем поле будет принимать гостей из Лондона – Вест Хэм. Хозяева арены остаются в зоне вылета на последнем месте, в то время как гости ведут борьбу за зону еврокубков. Встреча пройдет 21 января 2021 года.

Шеффилд Юнайтед

Шеффилд Юнайтед на неделе играл против Джилленгема в Кубке Англии и добыл уверенную победу со счетом 4:0. Разница в классе команд дала о себе знать и теперь “клинкам”предстоит суровое испытание против "молотобойцев".

После 20-ти сыгранных туров Шеффилд Юнайтед идет на последнем месте турнирной таблицы и отстает от спасительной зоны на восемь баллов. Судя по всему, новый сезон команда начнет в Чемпионшипе.

В последних пяти матчах Шеффилд Юнайтед потерпел три поражения при одной победе. Сейчас у них серия из четырех матчей без побед.

Вест Хэм

Вест Хэм сенсационно вылетел из Кубка Англии в матче со скромным Бристоль Сити, но теперь у команды есть больше возможностей сконцентрироваться на чемпионате.

На данный момент лондонский коллектив занимает шестое место в турнирной таблице и борется за зону еврокубков.

В последних пяти матчах национального первенства Вест Хэм добыл три победы при одном поражении.

Личные встречи:

"Хаммеры" взяли верх в 3 из 5 последних встреч. В матче первого круга “молотобойцы” выиграли со счетом 2:0.

Прогноз на матч Шеффилд Юнайтед — Вест Хэм

Гости явно сильнее и наверняка смогут поразить ворота соперника. При этом я не верю, что в игре будет много забитых мячей, на что и сделаю ставку.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал меньше 2.5
Коэф.: 1.85
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Сампдория - Парма прогноз Серия B Италия Сегодня, 14:30 Сампдория – Парма прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Сампдория Коэф.: 1.79 Парма Рекомендуем 22Bet
Бергац - Лион прогноз Кубок Франции Сегодня, 14:45 Бержерак Перигор– Лион прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Бергац Коэф.: 1.55 Лион Сделать ставку 1xBet
Иордания - Южная Корея прогноз Кубок Азии 20 янв 2024, 06:30 Южная Корея – Иордания прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Иордания Коэф.: 1.6 Южная Корея Сделать ставку MelBet
Райо Вальекано - Лас-Пальмас прогноз Ла Лига Испания 20 янв 2024, 08:00 Райо Вальекано – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Райо Вальекано Коэф.: 1.63 Лас-Пальмас Рекомендуем 1xBet
Алжир - Буркина-Фасо прогноз Кубок африканских наций 20 янв 2024, 09:00 Алжир – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Алжир Коэф.: 1.72 Буркина-Фасо Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 08:52 Первая сенсация на Кубке Азии. Главный фаворит турнира потерпел поражения Новости футбола Сегодня, 08:40 Тоттенхэм включился в гонитву за молодым норвежцем Новости футбола Сегодня, 08:23 Клубы из европейских топ-лиг борются за польского вундеркинда Новости тенниса Сегодня, 08:17 Пятая ракетка мира уверенно прошел в 1/8 финала Australian Open Новости футбола Сегодня, 07:43 Ньюкасл отреагировал на интерес к своему лидеру со стороны топ-клуба Новости футбола Сегодня, 07:33 Шахтер купил бразильца и объявил о его трансфере с помощью сцены из "Один дома" Новости футбола Сегодня, 07:26 Экс-вингер ПСЖ определился со своим будущим клубом Новости футбола Сегодня, 07:08 Не долго был без работы. Моуринью договорился с новым клубом Новости футбола Сегодня, 06:40 Аль-Наср хочет избавиться от африканской звезды Новости тенниса Сегодня, 06:03 Джокович в трех сетах пробился в 1/8 финала Australian Open
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Сампдория – Парма прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол Сегодня Бержерак Перигор– Лион прогноз и ставки на матч 19 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Южная Корея – Иордания прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Райо Вальекано – Лас-Пальмас прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Алжир – Буркина-Фасо прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Хайденхайм – Вольфсбург прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бохум – Штутгарт прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Бахрейн – Малайзия прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Кельн – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года Футбол 20 янв 2024 Куинз Парк Рейнджерс — Миллуолл прогноз и ставки на матч 20 января 2024 года