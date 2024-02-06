Саарбрюкен – Боруссия М прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года

Прогноз на матч Победа Боруссия М Коэф.: 1.74 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В заключительном матче 1/4 финала Кубка Германии Боруссия из Менхенгладбаха в гостях сыграет против Саарбрюкена. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Саарбрюкен

Саарбрюкен – автор самой большой сенсации в текущем розыгрыше Кубка Германии. В 1/16 финала скромный представитель Третьей лиги обыграл 2:1 сильнейший клуб Германии – Баварию. После этого Саарбрюкен сумел пройти еще одного очень статусного соперника – 2:0 против Айнтрахта. При этом в своей лиге Саарбрюкен даже не относится к группе лидеров. Команда Рюдигера Циля занимает лишь 12-е место, а в последних 3 матчах набрала только 2 очка.

Боруссия М

Гладбах с 21 очком в активе занимает лишь 13-е место в Бундеслиге, а в 2024 году выиграл только в 1 из 4 матчей – 3:1 против Штутгарта. В последних 3 играх команда Жерардо Сеоане набрала лишь 1 очко. Однако 2 предыдущих соперника Боруссии Менхенгладбах были максимально сложными: Байер (0:0) и Бавария (1:3). В предыдущем раунде Кубка Германии Гладбах на последней минуте овертайма вырвал победу над Вольфсбургом (1:0).

Интересные факты о матче и история личных встреч

Саарбрюкен уже трижды в истории выходил в полуфинал Кубка Германии: в сезонах 2019/20, 1957/58 и 1956/57

В 10 матчах между этими командами Саарбрюкен выиграл только 1 раз

Последний матч между Боруссией М и Саарбрюкеном состоялся аж 2000 году, когда обе команды играли во Второй Бундеслиге

Прогноз на матч Саарбрюкен – Боруссия М

Конечно, на такой стадии можно исключить вероятность того, что Боруссия М недооценит противника. Ставим на победу команды Сеоане в основное время.

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