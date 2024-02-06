EN EN NG NG
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Саарбрюкен – Боруссия М прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года

Саарбрюкен – Боруссия М прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
Саарбрюкен - Боруссия М прогноз
Саарбрюкен Саарбрюкен
Кубок Германии 07 фев 2024, 14:45 Саарбрюкен - Боруссия М
-
- : -
Германия, Saarbruecken, Ludwigspark Stadion
Боруссия М Боруссия М
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Боруссия М
Коэф.: 1.74
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В заключительном матче 1/4 финала Кубка Германии Боруссия из Менхенгладбаха в гостях сыграет против Саарбрюкена. Прогноз на матч этих команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Саарбрюкен

Саарбрюкен – автор самой большой сенсации в текущем розыгрыше Кубка Германии. В 1/16 финала скромный представитель Третьей лиги обыграл 2:1 сильнейший клуб Германии – Баварию. После этого Саарбрюкен сумел пройти еще одного очень статусного соперника – 2:0 против Айнтрахта. При этом в своей лиге Саарбрюкен даже не относится к группе лидеров. Команда Рюдигера Циля занимает лишь 12-е место, а в последних 3 матчах набрала только 2 очка.

Боруссия М

Гладбах с 21 очком в активе занимает лишь 13-е место в Бундеслиге, а в 2024 году выиграл только в 1 из 4 матчей – 3:1 против Штутгарта. В последних 3 играх команда Жерардо Сеоане набрала лишь 1 очко. Однако 2 предыдущих соперника Боруссии Менхенгладбах были максимально сложными: Байер (0:0) и Бавария (1:3). В предыдущем раунде Кубка Германии Гладбах на последней минуте овертайма вырвал победу над Вольфсбургом (1:0).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Саарбрюкен уже трижды в истории выходил в полуфинал Кубка Германии: в сезонах 2019/20, 1957/58 и 1956/57
  • В 10 матчах между этими командами Саарбрюкен выиграл только 1 раз
  • Последний матч между Боруссией М и Саарбрюкеном состоялся аж 2000 году, когда обе команды играли во Второй Бундеслиге

Прогноз на матч Саарбрюкен – Боруссия М

Конечно, на такой стадии можно исключить вероятность того, что Боруссия М недооценит противника. Ставим на победу команды Сеоане в основное время.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Боруссия М
Коэф.: 1.74
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Сорана Кирстя - Мария Саккари прогноз 2024 Abu Dhabi Open 07 фев 2024, 08:00 Сорана Кирстя – Мария Саккари прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Сорана Кирстя Коэф.: 1.75 Мария Саккари Рекомендуем 1xBet
Эмма Радукану - Онс Жабер прогноз 2024 Abu Dhabi Open 07 фев 2024, 09:30 Эмма Радукану – Онс Жабер прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Эмма Радукану Коэф.: 1.73 Онс Жабер Сделать ставку 1xBet
Иран - Катар прогноз Кубок Азии 07 фев 2024, 10:00 Иран – Катар прогноз и ставки на матч 7 февраля Иран Коэф.: 1.6 Катар Сделать ставку MelBet
Санта-Клара - Порту прогноз Кубок Португалии 07 фев 2024, 11:00 Санта-Клара – Порту прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Санта-Клара Коэф.: 1.64 Порту Рекомендуем 1xBet
Бешикташ - Хапоэль Тель-Авив прогноз Еврокубок 07 фев 2024, 12:00 Бешикташ — Хапоэль Тель-Авив прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Бешикташ Коэф.: 1.58 Хапоэль Тель-Авив Сделать ставку MelBet
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:16 Кубок Англии 2023-2024 Четвертый раунд: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 17:11 Иран – Катар: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Азии 2023 Новости футбола Сегодня, 16:50 Сумасшедшие деньги за Салаха, Клопп готов изменить свои планы. Daily Digest за 6 февраля Новости футбола Сегодня, 16:09 Клопп готов тренировать в следующем сезоне только одну команду Новости баскетбола Сегодня, 15:47 Звезда Филадельфии перенес операцию на мениске. Есть надежда на возвращение в плей-офф Новости бокса Сегодня, 15:40 "Я заберу его душу". Нганну вызывающе обратился к Джошуа Новости футбола Сегодня, 15:39 Звездный португальский тренер не против снова вернуться в Челси Новости футбола Сегодня, 15:11 Египет назначил главным тренером сборной легендарного в прошлом игрока Новости футбола Сегодня, 14:37 Отличные новости для Нигерии. Лидер Суперорлов сможет сыграть против ЮАР Новости биатлона Сегодня, 14:18 Стадион для Чемпионата Мира по биатлону закрыли из-за повреждений
Прогнозы на спорт
Теннис 07 фев 2024 Сорана Кирстя – Мария Саккари прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Теннис 07 фев 2024 Эмма Радукану – Онс Жабер прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Иран – Катар прогноз и ставки на матч 7 февраля Футбол 07 фев 2024 Санта-Клара – Порту прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Баскетбол 07 фев 2024 Бешикташ — Хапоэль Тель-Авив прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Нигерия - Южная Африка прогноз и ставки на матч 7 февраля Футбол 07 фев 2024 Лион – Лилль прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Майнц – Унион прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Газиантеп – Фенербахче прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Аль-Таи – Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 7 февраля