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Руа Аве – Эшторил прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года

Ковальчук Сергей Ковальчук Сергей Експерт Dailysports
Риу Аве - Эшторил прогноз
Риу Аве Риу Аве
Примейра-лига Португалия 31 янв 2024, 13:45 Риу Аве - Эшторил
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Португалия, Vila do Conde, Estadio dos Arcos
Эшторил Эшторил
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.88
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100%
1хБет 5.00
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31 января в чемпионате Португалии состоится две встречи, среди которых и битва Руа Аве – Эшторил, подробный прогноз на это событие опубликован на страницах нашего ресурса.

Риу Аве

Текущий чемпионат для Риу Аве складывается непросто, команда занимает 16-ю строчку, а это зона переходных матчей, поэтому на данном этапе все мысли должны быть занять борьбой за выживание. В последнем туре команда с трудом устояла в гостях против аутсайдера Шавиша – 0:0, соперник играл лучше, а на 90-й минуте еще и не реализовал пенальти. Риу Аве редко выигрывает, всего 3 победы в 18 встречах, поэтому клуб и находится в числе претендентов на понижение в классе.

Эшторил

«Канарейки» на выходных имели редкую возможность выиграть первый в своей истории трофей, в финале Кубка португальской лиги команда играла против Браги, которой уступила только в серии пенальти. В чемпионате Эшторил играет не так ярко, занимая только 15-ю строчку, отрыв от опасной зоны составляет всего один балл. Команда в последнем туре уступила дома Ароке со счетом 1:2, это поражение стало вторым кряду в Примейре. Сейчас важно быстро забыть проигранный финал, иначе можно лишиться прописки в элите.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Эшторилу удалось одержать домашнюю победу со счетом 2:0.
  • Риу Аве одержал всего одну победу в последних восьми встречах.

Риу Аве – Эшторил Прогноз

Будем откровенны, нас ожидает матч с не самой громкой афишей, но для клубов это важнейшая битва, так как между собой сыграют прямые конкуренты. Победа в этой встрече позволит немного оторваться от зоны вылета. Хозяева здесь небольшие фавориты, хотя стоит ожидать упорной борьбы, предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.88
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