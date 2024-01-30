Руа Аве – Эшторил прогноз и ставки на матч 31 января 2024 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2,5 Коэф.: 1.88 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

31 января в чемпионате Португалии состоится две встречи, среди которых и битва Руа Аве – Эшторил, подробный прогноз на это событие опубликован на страницах нашего ресурса.

Риу Аве

Текущий чемпионат для Риу Аве складывается непросто, команда занимает 16-ю строчку, а это зона переходных матчей, поэтому на данном этапе все мысли должны быть занять борьбой за выживание. В последнем туре команда с трудом устояла в гостях против аутсайдера Шавиша – 0:0, соперник играл лучше, а на 90-й минуте еще и не реализовал пенальти. Риу Аве редко выигрывает, всего 3 победы в 18 встречах, поэтому клуб и находится в числе претендентов на понижение в классе.

Эшторил

«Канарейки» на выходных имели редкую возможность выиграть первый в своей истории трофей, в финале Кубка португальской лиги команда играла против Браги, которой уступила только в серии пенальти. В чемпионате Эшторил играет не так ярко, занимая только 15-ю строчку, отрыв от опасной зоны составляет всего один балл. Команда в последнем туре уступила дома Ароке со счетом 1:2, это поражение стало вторым кряду в Примейре. Сейчас важно быстро забыть проигранный финал, иначе можно лишиться прописки в элите.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Эшторилу удалось одержать домашнюю победу со счетом 2:0.

Риу Аве одержал всего одну победу в последних восьми встречах.

Риу Аве – Эшторил Прогноз

Будем откровенны, нас ожидает матч с не самой громкой афишей, но для клубов это важнейшая битва, так как между собой сыграют прямые конкуренты. Победа в этой встрече позволит немного оторваться от зоны вылета. Хозяева здесь небольшие фавориты, хотя стоит ожидать упорной борьбы, предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2,5 голов.

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