Роял АМ – Кайзер Чифс прогноз и ставки на матч 18 февраля

Прогноз на матч Победа Кайзер Чифс Коэф.: 2.1 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Премьер-лига Южной Африканской республики возвращается после длительной паузы. В воскресенье, 18 февраля, будут сыграны очередные матчи 18 тура, в одном из таких Роял АМ встретится с Кайзер Чифс. Этот матч начнется в 14:30 по центральноевропейскому времени.

Роял АМ

Коллектив из нижней части турнирной таблицы Премьер-лиги ЮАР. Сейчас они занимают 14 место из 16-ти, имея в активе 18 очков после 15 матчей. В крайних пяти матчах Роял АМ победил два раза, два раза проиграл и раз сыграли вничью. В предыдущей игре потерпели разгромное поражение 0:3.

Кайзер Чифс

Коллектив, который идет ближе к вершине турнирной таблицы, сейчас в Чифс 24 очка после 16 матчей и шестое место Премьер-лиги. Отставание от третьего места - пять очков. В предыдущих матчах они одержали три победы, одну ничью и раз проиграли. Именно в крайней игре они расписали ничью 1:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В нынешнем сезоне коллективы сыграли вничью со счетом 1:1.

Кайзер Чифс не проигрывает уже четыре матча кряду.

Роял АМ – Кайзер Чифс прогноз

Матч команды из нижней части турнирной таблицы и команды из верхней части. Однако, по моему мнению, игра не будет простой для команд. Я все равно готов поставить на победу Кайзер Чифс за 2,1.

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