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Манчестер Юнайтед – Арсенал прогноз и ставки на матч 12 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Манчестер Юнайтед - Арсенал прогноз Фото: premierleague.com / Автор неизвестен
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Премьер-лига Англия 12 мая 2024, 11:30 Манчестер Юнайтед - Арсенал
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Англия, Manchester, Олд Траффорд
Арсенал Арсенал
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Арсенал и Тотал Больше 2,5
Коэф.: 1.77
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Один из наиболее интересных поединков 37-го тура Английской Премьер-Лиги будет сыгран в воскресенье на арене "Олд Траффорд", где местный Манчестер Юнайтед примет Арсенал. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Манчестер Юнайтед

"Красные дьяволы" на протяжении всего сезона демонстрируют ужасные результаты. Это привело к тому, что команда бесславно сыграла в Лиге чемпионов, не сумев выйти из группы. Не лучше проявила себя команда Эрика тен Хага и в чемпионате Англии, где на текущий момент занимает только восьмое место в турнирной таблице АПЛ.

От идущего в зоне еврокубков Ньюкасла "красные дьяволы" отстают всего на два очка. Однако на фоне конкурентов результаты МЮ выглядят печально и очевидно, что если кому и под силу обойти "шпор", так это разогнавшемуся Челси, а не буксующим манкунианцам. Так, в предыдущем туре МЮ крупно на выезде проиграл Кристал Пэлас со счётом 0:4. В целом же в последних пяти турах МЮ оформил только одну победу.

Арсенал

"Канониры" ведут борьбу за золотые медали и на текущий момент занимают первое место в турнирной таблице. Главного конкурента в лице Манчестер Сити команда Микеля Артеты опережает всего на один балл, однако у "горожан" есть один матч в запасе. По сути именно "Сити" является хозяином положения и в случае взятия максимума очков в оставшихся трёх поединках именно "горожане" вновь выиграют титул.

Арсенал тем не менее не опускает руки и ведёт борьбу до последнего. В последнем туре "канониры" уверенно разобрались на "Эмирейтс" с Борнмутом, отправив в ворота соперника три безответных мяча. Эта победа стала четвёртой кряду для команды Микеля Артеты. Что касается выездной статистики, то Арсенал в 18-ти гостевых матчах проиграл лишь в трёх матчах, оформив при этом 12-ть побед.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Арсенал на «Эмирейтс» обыграл МЮ со счётом 3:1
  • В пяти последних официальных поединках в этом противостоянии сыграла ставка на «Обе забьют»
  • Арсенал на «Олд Траффорд» выиграл только один матч из пяти последних, проиграв в двух последних поединках

Манчестер Юнайтед – Арсенал прогноз

Букмекеры ожидаемо отдают преимущество «канонирам», оценивая их победу коэффициентом 1.44. Арсенал мотивирован и будет играть на победу, так что наша ставка «Победа Арсенала и Тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.77.

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Прогноз на матч Победа Арсенал и Тотал Больше 2,5
Коэф.: 1.77
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