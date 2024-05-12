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Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Сити: когда и где смотреть онлайн матч 34-го тура Премьер-лиги

Новости футбола Сегодня, 09:00
Руслан Яремчук эксперт Dailysports Руслан Яремчук
Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Сити: когда и где смотреть онлайн матч 34-го тура Премьер-лиги Фото: сайт Премьер-лиги / Автор неизвестен

На текущей неделе в Англии пройдут перенесенные матчи 34-го тура Английской Премьер-лиги, одним из которых станет встречаТоттенхэм Хотспур и Манчестер Сити. Напомним, что три матча 34-го тура были перенесены из-за участия ряда команд в Кубке Англии.

Тоттенхэм Хотспур– Манчестер Сити: что нужно знать о матче

Тотенхэм продолжает вести борьбу за зону Лиги чемпионов с Астон Виллой, хотя эти надежды кажутся крайне малыми. На данный момент у Шпор на четыре очка меньше, за два матча до окончания сезона. Также на расстоянии в шесть очков расположился Челси и теоретически Манчестер Юнайтед, в случае победы в сегодняшнем матче против Арсенала. Именно поэтому подопечным Постекоглу необходимо еще не пропустить вперед соперников, которые расположились ниже.

Манчестер Сити ведет борьбу за чемпионство с Арсеналом. После вчерашней победы над Фулхэмом они выбили из чемпионской борьбы Ливерпуль и теперь опережают Арсенал на два очка. Каждый матч имеет огромную важность как для горожан, так и для канониров, ведь всего одна ошибка может лишить их чемпионства.

Напомним, что предыдущий матч между этими командами в первой половине сезона закончился вничью 3:3. Также стоит отметить, что коллективы встречались в январе в рамках 1/16 финала Кубка Англии и тогда минимальную победу одержали горожане 1:0.

Тоттенхэм Хотспур– Манчестер Сити: когда и где состоится матч

Матч между Тоттенхэмом и Манчестер Сити состоится во вторник, 14 мая и пройдет в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур». Арбитр даст стартовый свисток в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах:

  • Варшава – 21:00
  • Киев – 22:00
  • Ереван – 00:00
  • Астана – 02:00

Тоттенхэм Хотспур– Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.

  • Армения - Setanta Sports 1, FAST
  • Азербайджан - Setanta Sports 1, AZ Sport
  • Грузия - Setanta Sports 1
  • Израиль - Sport 1
  • Казахстан - Setanta Sports 1
  • Кыргызстан - Setanta Sports 1
  • Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
  • Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
  • Молдова - Setanta Sports 1
  • Польша - Viaplay Poland
  • Таджикистан - Setanta Sports 1
  • Туркменистан - Setanta Sports 1
  • Украина – Setanta Sport Ukraine
  • Узбекистан - Setanta Sports 1
  • Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports
Связанные команды и лиги
Тоттенхэм Манчестер Сити Премьер-лига Англия
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