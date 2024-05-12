На текущей неделе в Англии пройдут перенесенные матчи 34-го тура Английской Премьер-лиги, одним из которых станет встречаТоттенхэм Хотспур и Манчестер Сити. Напомним, что три матча 34-го тура были перенесены из-за участия ряда команд в Кубке Англии.

Тоттенхэм Хотспур– Манчестер Сити: что нужно знать о матче

Тотенхэм продолжает вести борьбу за зону Лиги чемпионов с Астон Виллой, хотя эти надежды кажутся крайне малыми. На данный момент у Шпор на четыре очка меньше, за два матча до окончания сезона. Также на расстоянии в шесть очков расположился Челси и теоретически Манчестер Юнайтед, в случае победы в сегодняшнем матче против Арсенала. Именно поэтому подопечным Постекоглу необходимо еще не пропустить вперед соперников, которые расположились ниже.

Манчестер Сити ведет борьбу за чемпионство с Арсеналом. После вчерашней победы над Фулхэмом они выбили из чемпионской борьбы Ливерпуль и теперь опережают Арсенал на два очка. Каждый матч имеет огромную важность как для горожан, так и для канониров, ведь всего одна ошибка может лишить их чемпионства.

Напомним, что предыдущий матч между этими командами в первой половине сезона закончился вничью 3:3. Также стоит отметить, что коллективы встречались в январе в рамках 1/16 финала Кубка Англии и тогда минимальную победу одержали горожане 1:0.

Тоттенхэм Хотспур– Манчестер Сити: когда и где состоится матч

Матч между Тоттенхэмом и Манчестер Сити состоится во вторник, 14 мая и пройдет в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур». Арбитр даст стартовый свисток в 21:00 по среднеевропейскому времени.

Время начала матча в разных странах:

Варшава – 21:00

Киев – 22:00

Ереван – 00:00

Астана – 02:00

Тоттенхэм Хотспур– Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч?

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