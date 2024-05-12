Тоттенхэм Хотспур – Манчестер Сити: когда и где смотреть онлайн матч 34-го тура Премьер-лиги
На текущей неделе в Англии пройдут перенесенные матчи 34-го тура Английской Премьер-лиги, одним из которых станет встречаТоттенхэм Хотспур и Манчестер Сити. Напомним, что три матча 34-го тура были перенесены из-за участия ряда команд в Кубке Англии.
Тоттенхэм Хотспур– Манчестер Сити: что нужно знать о матче
Тотенхэм продолжает вести борьбу за зону Лиги чемпионов с Астон Виллой, хотя эти надежды кажутся крайне малыми. На данный момент у Шпор на четыре очка меньше, за два матча до окончания сезона. Также на расстоянии в шесть очков расположился Челси и теоретически Манчестер Юнайтед, в случае победы в сегодняшнем матче против Арсенала. Именно поэтому подопечным Постекоглу необходимо еще не пропустить вперед соперников, которые расположились ниже.
Манчестер Сити ведет борьбу за чемпионство с Арсеналом. После вчерашней победы над Фулхэмом они выбили из чемпионской борьбы Ливерпуль и теперь опережают Арсенал на два очка. Каждый матч имеет огромную важность как для горожан, так и для канониров, ведь всего одна ошибка может лишить их чемпионства.
Напомним, что предыдущий матч между этими командами в первой половине сезона закончился вничью 3:3. Также стоит отметить, что коллективы встречались в январе в рамках 1/16 финала Кубка Англии и тогда минимальную победу одержали горожане 1:0.
Тоттенхэм Хотспур– Манчестер Сити: когда и где состоится матч
Матч между Тоттенхэмом и Манчестер Сити состоится во вторник, 14 мая и пройдет в Лондоне на арене «Тоттенхэм Хотспур». Арбитр даст стартовый свисток в 21:00 по среднеевропейскому времени.
Время начала матча в разных странах:
- Варшава – 21:00
- Киев – 22:00
- Ереван – 00:00
- Астана – 02:00
Тоттенхэм Хотспур– Манчестер Сити: где смотреть онлайн матч?
В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.
- Армения - Setanta Sports 1, FAST
- Азербайджан - Setanta Sports 1, AZ Sport
- Грузия - Setanta Sports 1
- Израиль - Sport 1
- Казахстан - Setanta Sports 1
- Кыргызстан - Setanta Sports 1
- Латвия - Viaplay Latvia, Setanta Sports 1
- Литва - Viaplay Lithuania, Setanta Sports 1
- Молдова - Setanta Sports 1
- Польша - Viaplay Poland
- Таджикистан - Setanta Sports 1
- Туркменистан - Setanta Sports 1
- Украина – Setanta Sport Ukraine
- Узбекистан - Setanta Sports 1
- Эстония - Viaplay Estonia, Setanta Sports