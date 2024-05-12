Полузащитник сборной Нидерландов летом вернется в Манчестер Юнайтед

Полузащитник сборной Нидерландов Донни ван де Бек, выступающий за Айнтрахт на правах аренды, летом вернется в Манчестер Юнайтед.

Агент футболиста подтвердил, что Айнтрахт Франкфурт не будет активировать опцион на выкупил игрока за 13 миллионов евро. Донни вернется в Манчестер, а затем снова покинет клуб летом, сообщает инсайдер Фабрицо Романо.

Ван де Бек перешел в немецкий клуб зимой, подписав арендное соглашение до конца сезона. В составе Айнтрахта хавбек провел 8 матчей, не отметившись результативными действиями. Последние две игры команды из Франкфурта голландец пропустил из-за повреждения пятки.

Контракт ван де Бека с Ман Юнайтед рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 7 миллионов евро.

Напомним, что сегодня, 12 мая, Красные дьяволы сыграют против Арсенала. Поединок начнётся в 17:30 по центрально европейскому времени.

Ранее сообщалось, что полузащитник Манчестер Юнайтед получил травму и пропустит матч с Арсеналом.