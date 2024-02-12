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Главная Прогнозы Рейнджерс – Росс Каунти прогноз и ставки на матч 14 февраля

Рейнджерс – Росс Каунти прогноз и ставки на матч 14 февраля

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Рейнджерс - Росс Каунти прогноз
Рейнджерс Рейнджерс
Премьер-лига Шотландия 14 фев 2024, 14:45 Рейнджерс - Росс Каунти
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Шотландия, Glasgow, Ibrox Stadium
Росс Каунти Росс Каунти
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3,0
Коэф.: 1.6
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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Один из поединков 20-го тура чемпионата Шотландии состоится в ближайшую среду на арене "Айброкс" в Глазго, где местный Рейнджерс сыграет с Росс Каунти. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов нашего сайта.

Рейнджерс

Команда Филиппа Клемана ведет борьбу за чемпионство в Шотландии. После 24-х матчей у Рейнджерс в активе 58 набранных очков в активе и один матч в запасе. До идущего первым Селтика всего три пункта, так что по потерянным очкам команды имеют равенство. На прошлой неделе "Джерс" в рамках Премьер-Лиги принимали дома Абердин и оформили победу со счётом 2:1 благодаря точным ударам Рабби Матондо и Тодда Кентвелла. После этого на выходных не возникло проблем в Кубке Шотландии с Эр Юнайтед - 2:0. В целом, Рейнджерс лучше всех в Шотландии по играм на родном стадионе. В 12-ти встречах у «светло-синих» десять побед при всего двух поражениях.

Росс Каунти

«Олени» пасут задних в турнирной таблице шотландской Премьер-Лиги. Учитывая уровень игры, слабо верится в то, что команде Малки Макая удастся сохранить место в элитном дивизионе. Посреди минувшей недели Росс Каунти съездил в гости к Мотеруэллу и разгромно уступил со счётом 0:5. Это поражение стало для «оленей» уже третьим в последних четырёх играх чемпионата Шотландии. Удивительно, что последняя победа Росс Каунти датируется началом декабря, когда дома подопечные Малки Макая разгромили именно Мотеруэлл со счётом 3:0. На текущий момент Росс Каунти занимает вторую строчку с конца таблицы, имея в активе после 23-х поединков всего 19 очков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Рейнджерс обыграл «оленей» в выездном матче со счётом 2:0
  • Эта победа стала пятой кряду для «Джерс» над этим соперником.
  • В восьми последних домашних матчах Рейнджерс обыгрывал Росс Каунти, причём при 25-ти забитых мячах пропустил лишь пять в свои ворота

Рейнджерс – Росс Каунти прогноз

Учитывая текущее состояние Росс Каунти, слабо верится не только в то, что «оленям» удастся зацепиться за очки, но даже в забитый мяч на «Айброкс». А вот разгром вполне вероятен, так что наша ставка на этот матч «Тотал больше 3.0» с коэффициентом 1.60.

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Прогноз на матч Тотал больше 3,0
Коэф.: 1.6
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100%
1хБет 5.00
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