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Прогноз на матч Вест Хэм — Арсенал 1 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Вест Хэм - Арсенал прогноз
Вест Хэм Вест Хэм
Кубок Английской лиги Сегодня, 15:30 Вест Хэм - Арсенал
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Англия, London, Лондон
Арсенал Арсенал
Обзор Н2Н Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.63
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В рамках 1/8 финала Кубка английской Лиги состоится матч между лондонскими Вест Хэмом и Арсеналом. Встреча пройдет на Олимпийском стадионе Лондона 1 ноября. Начало игры запланировано на 20:30 по центральноевропейскому времени.

Вест Хэм

Вест Хэм в новом розыгрыше Премьер Лиги потерпел уже четыре поражения от Манчестер Сити, Астон Виллы, Эвертона и Ливерпуля, что откинуло их от зоны еврокубков.

Между этими неудачами «молотобойцы» победили Шеффилд Юнайтед и сыграли вничью с Ньюкаслом.

После десяти туров у них в активе 14 очков и теперь они занимают девятое место, отставая на восемь очков от пятой позиции. В Кубке Лиги был пройден скромный Линкольн.

Арсенал

Подопечные Микеля Артеты после хорошего прошлого сезоне, в новом чемпионате набрали тоже достаточно хорощий ход. «Канониры» забивают во всех без исключения матчах, да и старт в Лиге Чемпионов, куда команда вернулась после длительного отсутствия, получился тоже неплохим. Арсенал уверенно разобрался дома с нидерландским ПСВ Эйндховен, а в гостях одолел Севилью. Единственное поражение в трех матчах в выездном поединке против Ланса.

В этом сезоне команде будет явно сложнее бороться за титул. Если в прошлом году только Арсенал боролся с Ман Сити за чемпионство, то в этом конкурентов точно прибавится. Хорошую игру показывают еще как минимум Ливерпуль и Тоттенхэм. На прошлой стадии Кубка Лиги Арсенал одолел другой лондонский клуб, Брентфорд.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Вест Хэм проиграл три матча подряд.
  • Арсенал в гостях проигра лишь один матч из семи предыдущих.
  • Вест Хэм не может победить Арсенал уже почти четыре года.

Прогноз

Не исключено, что команды в этом матче могут сыграть полурезервными составами, так как обе играют в еврокубках. Однако ближайший резерв Арсенала все равно сильнее чем у Вест Хэма. Моя ставка — победа гостей с форой 0.

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Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.63
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