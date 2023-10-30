Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Ньюкасл 1 ноября 2023 года
В рамках 1/8 финала Кубка английской Лиги состоится матч между Манчестер Юнайтед и Ньюкаслом. Встреча пройдет на Олд Траффорд 1 ноября. Начало игры запланировано на 21:15 по центральноевропейскому времени.
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Манчестер Юнайтед
В Премьер-лиге всегда есть команды, которым не везет. Раньше такой командой был Челси, но теперь, кажется, Юнайтед выглядит ни чуть не хуже в этом плане. Не то чтобы команда выглядела отлично во всех матчах, но не могла набрать очков, просто клуб с такой историей уже давно не может навязать борьбу за чемпионство.
Даже победы над откровенно слабыми соперниками в последних играх не улучшили впечатления от выступлений «красных дьяволов», потому что за ними последовал тотальный провал в манчестерском дерби против Сити. Вывод один - Юнайтед играет очень плохо в этом сезоне, набрав только 15 очков. В турнирной таблице они занимают восьмое место и попадание в еврокубки для них уже будет успехом.
Ньюкасл
Команда тяжело на старте сезоне совмещать матчи в Лиге Чемпионов с игрой на внутренней арене. После провального начала в Премьер Лиге Ньюкасл в погоне за лидерами.
На данный момент на счету команды 17 очков, а их отставание от лидирующего Тоттенхэма уже девять баллов. К слову, от первой четверки они отстают на шесть очков, что не выглядит катастрофически. В предыдущем раунде Кубка Лиги Ньюкасл победил Манчестер Сити.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Манчестер Юнайтед еще ни разу в этом сезоне не сыграл вничью.
- Ньюкасл не проигрывает в семи поединках подряд на внутренней арене.
- Команды встречались между собой в прошлогоднем финале Кубка Лиги. Тогда сильнее оказался Манчестер.
Прогноз
Думаю, в этом поединке у команд равные шансы. Небольшим фаворитом, ввиду домашнего поля, букмекеры считают Манчестер Юнайтед, но ставить предлагаю на то, что обе команды забьют.
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