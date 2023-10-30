Прогноз на матч Челси — Блэкберн 1 ноября 2023 года
В рамках 1/8 финала Кубка английской Лиги состоится матч между лондонским Челси и Блэкберном. Встреча пройдет на Стэмфорд Бридж 1 ноября. Начало игры запланировано на 20:45 по центральноевропейскому времени.
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Челси
В последних матчах команда из Лондона внезапно начала демонстрировать футбол высокого уровня. Однако на долго запала у подопечных Почеттино не хватило и уже на минувших выходных они дома уступили крепкому Брентфорду. До этого Челси умудрился упустить победу в матче с Арсеналом, при чем по ходу матча «синие» вели 2:0.
По итогам десяти туров они занимают 11-е место и от зоны еврокубков отстают на пять баллов. Однако нет сомнений, что Маурисио Почеттино сумел что-то наладить и теперь мы видим перед собой грозный Челси, который должен запросто разбираться с соперниками уровня Блэкберна, который представляет Чемпионшип.
Блэкберн
Сейчас коллектив идет на 12-й строчке турнирной таблицы и это явно не тот результат, которого хотели увидеть болельщики именитого клуба. В четырнадцати матчах первенства Блекбэрн добыл шесть побед, раз сыграл вничью и семь матчей проиграл.
При этом забивает команда довольно немало, хотя и пропускает очень часто. За четырнадцать матчей они забили 20 голов и при этом пропустили 23 мяча. По пропущенным голам у Блекбэрна шестой худший показатель в лиге. В Кубке Лиги команда уже прошла Уолсолл, Харрогейт и Кардифф.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Челси на своем поле добился победы лишь в одном из пяти последних матчей.
- У Блэкберна в гостях две победы подряд.
- Блэкберн не побеждал Челси в основное время с 2006-го года, а в гостях вообще с 2003-го.
Прогноз
Несомненно скажется разница в классе команд и Челси выглядит однозначным фаворитом. Однако, думаю, что разгрома ждать не приходится. Ставить буду на победу гостей с форой +2.
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