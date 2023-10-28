Прогноз на матч Болонья — Верона 31 октября 2023 года

Прогноз на матч Победа Болонья Коэф.: 1.73 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 1/16 финала Кубка Италии состоится матч между Болоньей и Вероной. Встреча пройдет на Стадио Ренато Далл’Ара во вторник, 31 октября. Начало игры запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Болонья

В последние годы Болонья стабильно выступает в Серии А, занимая места в середине таблицы. Команда в борьбе за выживание не учавствует, но и не имеет особых претензий на попадание в еврокубки.

Нынешний сезон команда начала домашним поражением от Милана. Потом результаты немного выровнялись: Болонья победила Кальяри, а матчи с Вероной, Наполи, Монцей и Ювентусом свела вничью. Потом команда благодаря хет-трику Риккардо Орсолини не оставила шансов Эмполи — 3:0, сыграла вничью с Интером и одолела Фрозиноне. На данный момент Болонья идет сразу после зоны еврокубков в турнирной таблице.

Верона

В прошлом сезоне Верона пришла к финишу 18-ой и спаслась лишь в переходном матче со Специей, сумев сохранить прописку в элите. До этого команде на протяжении трех лет удавалось финишировать в середине таблицы.

Верона начала новый чемпионат под проводом наставника Марко Барони. Команда сходу взялась исправно набирать очки, имея в активе победы над Ромой (2:1) и Эмполи (1:0), а также ничью с Болоньей. Проиграли матчи против крепкого Сассуоло, а также Аталанты и Милана.

После этого команда забуксовала и сейчас располагается на 16-м месте в турнирной таблице, всего в нескольких очках от зоны вылета. В Кубке Италии Верона прошла скромный Асколи (3:1).

Интересные факты о матче и история личных встреч

Болонья на своем поле не проигрывает четыре матча кряду.

Верона не побеждает уже в 8-ми матчах подряд.

Верона не побеждает в Болонье с 2016-го года.

Прогноз

Думаю, что и в этом поединке Орсолини и компания добьются успеха на глазах своих болельщиков. Моя ставка — победа Болоньи.

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