Прогноз на матч Штутгарт — Унион 31 октября 2023 года
В рамках 1/16 финала Кубка Германии состоится матч между Штутгартом и берлинским Унионом. Встреча пройдет на МНР Арене во вторник, 31 октября. Начало игры запланировано на 18:00 по среднеевропейскому времени.
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Штутгарт
В предыдущем сезоне Штутгарт занял шестнадцатое место в Бундеслиге и-за чего им в июне пришлось играть матч на выбывание с бронзовым призером Второй Бундеслиги Гамбургом. Тогда «швабы» смогли одержать уверенную победу над соперником забив им по три гола в каждом из матчей и лишь единожды пропустив. Победа в этом противостоянии позволила Штутгарту, минимум, еще на один сезон задержаться в Бундеслиге.
За последний год клуб трижды сменил главного тренера, на данный момент руководит командной Себастьян Хёнесс. Под его руководством Штутгарт и сохранил прописку в высшем дивизионе Германии, а новый сезон начал просто отлично, одержав семь побед в девяти матчах уступив лишь нынешнему участнику Лиги чемпионов и бронзовому призеру предыдущего розыгрыша РБ Лейпцигу и на этих выходных Хоффенхайму.
Унион
В прошлом сезоне команда пришла к финишу четвертой, что дало право дебютировать в Лиге Чемпионов, гду Унион потерпел три обидных поражения. Сначала немцы из-за гола на 94-й минуте уступили мадридскому Реалу, а затем по этой же причине проиграли португальской Браге. В минувшем матче Унион уступил на своем поле Наполи.
В чемпионате дела идут тоже неважно. После двух побед на старте Унион проиграл все остальные матчи и сейчас находится на 15-м месте. В прошлом раунде Кубка команда справилась с Вальдорфом (4:0).
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Штутгарт забивает уже в 23-х поединках кряду. В предыдущий раз «швабы» уходили с поля без забитого гола еще в апреле, в матче как раз против Униона.
- Столичная команда проиграла уже 10 матчей подряд.
- Команды встречались десять дней назад в рамках Бундеслиги. Тогда в Берлине победил Штутгарт (3:0).
Прогноз
Штутгарт будет фаворитом и этого поединка. А пока Унион пребывает в столь отвратительной игровой форме «швабы» обязаны этим воспользоваться и пройти в следующий раунд.
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