Прогноз на матч Вольфсбург — Лейпциг 31 октября 2023 года

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В рамках 1/16 финала Кубка Германии состоится матч между Вольфсбургом и Лейпцигом. Встреча пройдет на Фольксваген Арене 31 октября. Начало игры запланировано на 18:00 по среднеевропейскому времени.

Вольфсбург

«Волки» всего лишь один раз сумели победить в Бундеслиге (2008/2009) и завоевать Кубок (2014/15),а затем еще взяли и Суперкубок, обыграв в серии пенальти Баварию. В прошлом сезоне Вольфсбург занял восьмое место в чемпионате, лишь один пункт отделял подопечных Нико Ковача от зоны еврокубков. Последний раз на международной арене Вольфсбург играл в сезоне 2019/2020 в Лиге Европы.

На данный момент Вольфсбург располагается на девятой строчке имея в своем активе двенадцать очков. Команда чередует победы и поражения, при этом ни разу не сыграв в ничью. В Кубке Германии подопечные Нико Ковача в прошлом раунде разгромили берлинский Маккаби со счетом 6:0.

Лейпциг

Лейпциг действующий обладатель Кубка Германии, а на старте нового сезона команда в матче за Суперкубок Германии разгромила Баварию.

В Бундеслиге с результатами пока тоже порядок. Лейпциг проиграл лишь в одном матче, когда в первом туре не совладал с леверкузенским Байером. На выходных Лейпциг не оставил шансов Кельну — 6:0. В турнирной таблице подопечные Марко Розе на пятой ступеньке, а отставание от вышеупомянутого Байера 5 очков. В Кубке Германии Лейпциг в прошлом раунде одолел скромный Веен со счетом 3:2.

Интересные факты о матче и история личных встреч

«Волки» на своем поле забивают в семи играх подряд.

У Лейпцига пять побед кряду в выездных матчах.

Последные три очных игры выиграли «быки», а Вольфсбург в этих поединках не забивал.

Прогноз

Гости однозначно будут фаворитами. Думаю, Лейпциг не против защитить звание обладателя Кубка Германии и приложить максимум сил для достижения этой цели. Моя ставка — победа «быков» с форой 0.

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