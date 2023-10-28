EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Эмполи — Аталанта 30 октября 2023 года

Прогноз на матч Эмполи — Аталанта 30 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Эмполи - Аталанта прогноз
Эмполи Эмполи
Серия А Италия Сегодня, 13:30 Эмполи - Аталанта
-
- : -
Италия, Empoli, Карло Кастеллани
Аталанта Аталанта
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Аталанта
Коэф.: 1.71
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках 10-го тура итальянской Серии А состоится матч между Эмполи и Аталантой. Встреча пройдет на Стадио Карло Кастеллани 30 октября. Начало игры запланировано на 18:30 по среднеевропейскому времени.

Эмполи

Эта команда является худшей на старте нового сезона в Италии.

Они уже установили антирекорд результативности в истории элитного дивизиона, забив всего один гол в восьми встречах. А в минувшем туре команда неожиданно в гостях одолела Фиорентину.

Стоит отметить, что если Эмполи забивает, то побеждает в этих матчах(Салернитана и Фиорентина). Кроме того, они также сыграли вничью с Удинезе и занимают 17-е место с семью очками.

Ниже Эмполи идут лишь Салернитана, Удинезе и Кальяри, которые будут бороться с ними за выживание в элите итальянского футбола.

Аталанта

Недавно команда выровняла свой ход и одержала победы над Кальяри и Вероной. После этого была ничья в матче с Ювентусом и досадное поражение от Лацио. А минувшем туре подопечные Гасперини справились с Дженоа. Сейчас бергамаски на шестом месте в турнирной таблицы с 16-ю очками. Они отстают от лидерующего Интера на 6 пунктов. При этом за Аталантой идет целая группа команд, которая отстает от нее всего на два-три балла.

А в Лиге Европы Аталанта возглавляет свою группу. Команда имеет в активе семь очков после трех туров.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Эмполи на своем поле забил лишь один гол в последних пяти поединках.
  • Аталанта в гостях в крайних трех играх забивала по два гола.
  • Эмполи не побеждал дома Аталанту с 2018-го года.

Прогноз

Команды на этот сезон ставят кардинально разные задачи. Аталанта несомненно выглядит фаворитом и должна побеждать в этой игре. Тем более, что на такой исход букмекеры такой хороший коэффициент.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Аталанта
Коэф.: 1.71
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Бешикташ - Газизехир Газиантеп Ф.К. прогноз Суперлига Турция Сегодня, 13:00 Прогноз на матч Бешикташ — Газиантеп 30 октября 2023 года Бешикташ Коэф.: 1.89 Газизехир Газиантеп Ф.К. Рекомендуем MelBet
Лацио - Фиорентина прогноз Серия А Италия Сегодня, 15:45 Прогноз на матч Лацио — Фиорентина 30 октября 2023 года Лацио Коэф.: 1.76 Фиорентина Сделать ставку MelBet
Ковентри Сити - Вест Бромвич прогноз Чемпионшип Англия Сегодня, 16:00 Прогноз на матч Ковентри — Вест Бромвич 30 октября 2023 года Ковентри Сити Коэф.: 1.9 Вест Бромвич Сделать ставку MelBet
Гранада - Вильярреал прогноз Ла Лига Испания Сегодня, 16:00 Прогноз на матч Гранада — Вильярреал 30 октября 2023 года Гранада Коэф.: 2.15 Вильярреал Рекомендуем MelBet
Боавишта - Спортинг прогноз Примейра-лига Португалия Сегодня, 16:15 Прогноз на матч Боавишта — Спортинг 30 октября 2023 года Боавишта Коэф.: 1.78 Спортинг Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:09 Это ужасно. Во Франции отреагировали на нападение фанатов на автобус Лиона Новости футбола Сегодня, 04:03 Лучшая игра сезона. Холанд мощно высказался о разгроме Манчестер Юнайтед Новости футбола Сегодня, 03:53 Сегодня вручат награду "Золотой мяч". Все номинанты и где смотреть трансляцию Новости хоккея Сегодня, 03:50 ВИДЕО. Результаты НХЛ: Эдмонтон победил в Классике наследия, девятое поражение Сан-Хосе Новости баскетбола Сегодня, 03:30 Результаты НБА: Денвер побеждает в третий раз подряд, Фила снова выиграла без Хардена Новости баскетбола Сегодня, 02:58 Легенда НБА стал четвертым спортсменом, активы которого оцениваются в 1 миллиард Новости футбола Сегодня, 02:21 Моуринью снова "наехал" на руководство Серии А Новости футбола Сегодня, 02:15 Мбаппе нарвался на критику журналиста и ответил ему Новости футбола Сегодня, 02:08 Анчелотти удивлен игрой Беллингема и назвал его "ветераном" Новости автоспорта Вчера, 18:15 Ф1. Гран-при Мехико: Ферстаппен выиграл, Перес вылетел в первом повороте, Норрис - пятый
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Бешикташ — Газиантеп 30 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Эмполи — Аталанта 30 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лацио — Фиорентина 30 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ковентри — Вест Бромвич 30 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Гранада — Вильярреал 30 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боавишта — Спортинг 30 октября 2023 года Баскетбол Сегодня Прогноз на матч Милуоки Бакс — Майами Хит 31 октября 2023 года Футбол 31 окт 2023 Прогноз на матч Салернитана — Сампдория 31 октября 2023 года Футбол 31 окт 2023 Прогноз на матч Штутгарт — Унион 31 октября 2023 года Футбол 31 окт 2023 Прогноз на матч Вольфсбург — Лейпциг 31 октября 2023 года