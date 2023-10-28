Прогноз на матч Эмполи — Аталанта 30 октября 2023 года
В рамках 10-го тура итальянской Серии А состоится матч между Эмполи и Аталантой. Встреча пройдет на Стадио Карло Кастеллани 30 октября. Начало игры запланировано на 18:30 по среднеевропейскому времени.
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Эмполи
Эта команда является худшей на старте нового сезона в Италии.
Они уже установили антирекорд результативности в истории элитного дивизиона, забив всего один гол в восьми встречах. А в минувшем туре команда неожиданно в гостях одолела Фиорентину.
Стоит отметить, что если Эмполи забивает, то побеждает в этих матчах(Салернитана и Фиорентина). Кроме того, они также сыграли вничью с Удинезе и занимают 17-е место с семью очками.
Ниже Эмполи идут лишь Салернитана, Удинезе и Кальяри, которые будут бороться с ними за выживание в элите итальянского футбола.
Аталанта
Недавно команда выровняла свой ход и одержала победы над Кальяри и Вероной. После этого была ничья в матче с Ювентусом и досадное поражение от Лацио. А минувшем туре подопечные Гасперини справились с Дженоа. Сейчас бергамаски на шестом месте в турнирной таблицы с 16-ю очками. Они отстают от лидерующего Интера на 6 пунктов. При этом за Аталантой идет целая группа команд, которая отстает от нее всего на два-три балла.
А в Лиге Европы Аталанта возглавляет свою группу. Команда имеет в активе семь очков после трех туров.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Эмполи на своем поле забил лишь один гол в последних пяти поединках.
- Аталанта в гостях в крайних трех играх забивала по два гола.
- Эмполи не побеждал дома Аталанту с 2018-го года.
Прогноз
Команды на этот сезон ставят кардинально разные задачи. Аталанта несомненно выглядит фаворитом и должна побеждать в этой игре. Тем более, что на такой исход букмекеры такой хороший коэффициент.
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