Прогноз на матч Цинциннати — Атланта 22 октября 2023 года
В заключительном матче регулярного чемпионата МЛС состоится матч между Цинциннати и Атлантой. Встреча пройдет на TQL Стэдиум в ночь на 22 октября. Начало игры запланировано на 00:00 по среднеевропейскому времени.
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Цинциннати
Цинциннати — американская команда из штата Огайо. В МЛС клуб дебютировал в 2019-м году, заняв последнее место в Восточной Конференции. В следующих вдух сезонах Цинциннати повторил это «достижение», а в плей-офф пробился впервые в минувшем розыгрыше. Там команда выбыла на стадии ¼ финала, проиграв Филадельфии Юнион.
В этом году у «оранжево-синих» иные задачи. Клуб уверенно выиграл Восточную Конференцию, а отрыв от второго места за тур до конца составляет аж 8 баллов.
Атланта
После неудачного прошлого сезона, когда Атланта не смогла пройти в плей-офф, в клубе произошло много изменений, которые оказывают влияние на команду.
В целом Атланта проводит хороший сезон, и уже давно обеспечила себе выход в плей-офф.
После сильного и яркого начала сезона, команда все же немного сбавила обороты, но уверенно идет на шестом месте в таблице.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Цинциннати в домашних матчах этого года не смогли забить лишь раз, когда в начале сентября проиграли Орландо Сити.
- Атланта забивает в пяти выездных матчах подряд.
- Цинциннати победил Атланту в рамках МЛС всего один раз.
Прогноз
Учитывая то, что задачи выхода в плей-офф команды уже выполнили, не стоит ждать слишком результативного футбола. Моя ставка — Тотал Меньше 3.5.
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