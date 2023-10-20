Прогноз на матч Цинциннати — Атланта 22 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 3.5 Коэф.: 1.75 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В заключительном матче регулярного чемпионата МЛС состоится матч между Цинциннати и Атлантой. Встреча пройдет на TQL Стэдиум в ночь на 22 октября. Начало игры запланировано на 00:00 по среднеевропейскому времени.

Цинциннати

Цинциннати — американская команда из штата Огайо. В МЛС клуб дебютировал в 2019-м году, заняв последнее место в Восточной Конференции. В следующих вдух сезонах Цинциннати повторил это «достижение», а в плей-офф пробился впервые в минувшем розыгрыше. Там команда выбыла на стадии ¼ финала, проиграв Филадельфии Юнион.

В этом году у «оранжево-синих» иные задачи. Клуб уверенно выиграл Восточную Конференцию, а отрыв от второго места за тур до конца составляет аж 8 баллов.

Атланта

После неудачного прошлого сезона, когда Атланта не смогла пройти в плей-офф, в клубе произошло много изменений, которые оказывают влияние на команду.

В целом Атланта проводит хороший сезон, и уже давно обеспечила себе выход в плей-офф.

После сильного и яркого начала сезона, команда все же немного сбавила обороты, но уверенно идет на шестом месте в таблице.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Цинциннати в домашних матчах этого года не смогли забить лишь раз, когда в начале сентября проиграли Орландо Сити.

Атланта забивает в пяти выездных матчах подряд.

Цинциннати победил Атланту в рамках МЛС всего один раз.

Прогноз

Учитывая то, что задачи выхода в плей-офф команды уже выполнили, не стоит ждать слишком результативного футбола. Моя ставка — Тотал Меньше 3.5.

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