Прогноз на матч Милан — Ювентус 22 октября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.9 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В воскресенье, 22 октября, в итальянской Серии А состоится важное противостояние между командами "Милана" и "Ювентуса". В этом поединке встретятся команды, которые ведут борьбу за титул в новом сезоне.

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"Милан"

“Милан” сейчас является лидером турнирной таблицы. Перед важным матчем с “Ювентусом” хозяева поля добыли семь побед в восьми матчах и имеет в активе 21 очко.

В минувшем туре миланцы провели матч против "Дженоа", который обсуждали далеко за пределами Италии. Дело в том, что "россонери" смогли победить на выезде, а на последних минутах игры в воротах "Милана" стоял нападающий Оливье Жиру.

У хозяев поля есть потери. Из-за дисквалификации они потеряли основного вратаря Меньяна и защитника Эрнандеса.

"Ювентус"

Туринский клуб сейчас занимает третье место в турнирной таблице и имеет в своем активе 17 очков. От идущего вторым “Интера” они отстают на два очка.

У “Ювентуса” также есть определенные проблемы с составом, а также на клуб оказывается огромное давление из-за скандалов с допингом Поля Погба и игрой в букмекерских конторах Никола Фаджоли.

История противостояния и прогноз

В прошлом сезоне "Милан" сумел два раза победить "Ювентус" и ни разу не пропустить в свои ворота. Интересно, что последний раз "Юве" смог победить "Милан" в 2021 году.

Букмекеры предлагают коэффициент 2,35 на победу "Милана", 3,52 на ничью и 3,43 на победу "Ювентуса", что говорит о примерном равенстве команд. В то же время я предлагаю рассмотреть ставку “обе команды забьют”, на которую установлен коэффициент 1,90.

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