Прогноз на матч Сент-Трюйден — РВДМ Моленбек 27 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.7 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 12-го тура бельгийской Лиги Жупиле состоится матч между Сент-Трюйденом и Моленбеком. Встреча пройдет на стадионе Стайен 27 октября. Начало игры запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Сент-Трюйден

Клуб так никогда и ничего не выигрывал. Их пиком стало разовое вице-чемпионство, в 1965-м году, и пара поражений в финале кубка Бельгии. В последнее время получилось хотя бы более-менее закрепиться на уровне Жупиле-Лиги - крайний подъем со 2-го дивизиона страны состоялся в 2015-м году. В целом, «канарейки» постепенно застолбили за собой статус середняка в «вышке». Так, прошлый розыгрыш закончился для них на 9-й позиции.

На старте нового сезона команда выглядит привычно и идет в середине таблицы. После 11-ти сыгранных матчей в активе Сент-Трюйдена 13 набранных баллов и 10-я позиция.

РВД Моленбек

Клуб не стоит путать с предшественником, и почти тезкой. Конечно же, нынешний проект появился как реакция местных болельщиков на то, что обанкротился собственно Моленбек, бельгийский чемпион образца 1975-го года. После рестарта получилось выйти во 2-й дивизион страны, но на этом и застряли. На новый уровень проект вышел за счет средств, что инвестировал новый мажоритарный инвестор, Джон Текстор - кстати, его акции есть в таких проектах, как Ботафого, Лион и даже Кристал Пэлас.

В итоге со 2-й попытки получилось выйти в Жупиле-Лигу, где в этом сезоне попробует закрепиться в статусе середняка. Пока Моленбек на 11-й строчке и всего в двух очках от зоны вылета.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Сент-Трюйден не может победить уже четыре матча кряду.

У РВДМ аналогичная серия, которая состоит из пяти поединков.

Между собой команды в официальных матчах не встречались.

Прогноз

Команды примерно равные по уровню и занимают соседние места в турнирной таблице. Предположу, что они сумеют показать яркий атакующий футбол, так как обоим нужны очки, чтобы оторваться от зоны вылета. Ставить буду на Тотал Больше 2.5.

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