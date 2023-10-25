EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Сент-Трюйден — РВДМ Моленбек 27 октября 2023 года

Прогноз на матч Сент-Трюйден — РВДМ Моленбек 27 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Сент-Труйден - Брюссель прогноз
Сент-Труйден Сент-Труйден
Про-лига Бельгия Сегодня, 14:45 Сент-Труйден - Брюссель
Завершен
2 : 1
Бельгия, Sint-Truiden, Staaien
Брюссель Брюссель
Aboubakary Koita
81’ (П)
Daiki Hashioka
90 + 6’
90 + 3’
Махтар Гейе
Обзор Детали матча Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.7
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках 12-го тура бельгийской Лиги Жупиле состоится матч между Сент-Трюйденом и Моленбеком. Встреча пройдет на стадионе Стайен 27 октября. Начало игры запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Сент-Трюйден

Клуб так никогда и ничего не выигрывал. Их пиком стало разовое вице-чемпионство, в 1965-м году, и пара поражений в финале кубка Бельгии. В последнее время получилось хотя бы более-менее закрепиться на уровне Жупиле-Лиги - крайний подъем со 2-го дивизиона страны состоялся в 2015-м году. В целом, «канарейки» постепенно застолбили за собой статус середняка в «вышке». Так, прошлый розыгрыш закончился для них на 9-й позиции.

На старте нового сезона команда выглядит привычно и идет в середине таблицы. После 11-ти сыгранных матчей в активе Сент-Трюйдена 13 набранных баллов и 10-я позиция.

РВД Моленбек

Клуб не стоит путать с предшественником, и почти тезкой. Конечно же, нынешний проект появился как реакция местных болельщиков на то, что обанкротился собственно Моленбек, бельгийский чемпион образца 1975-го года. После рестарта получилось выйти во 2-й дивизион страны, но на этом и застряли. На новый уровень проект вышел за счет средств, что инвестировал новый мажоритарный инвестор, Джон Текстор - кстати, его акции есть в таких проектах, как Ботафого, Лион и даже Кристал Пэлас.

В итоге со 2-й попытки получилось выйти в Жупиле-Лигу, где в этом сезоне попробует закрепиться в статусе середняка. Пока Моленбек на 11-й строчке и всего в двух очках от зоны вылета.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Сент-Трюйден не может победить уже четыре матча кряду.
  • У РВДМ аналогичная серия, которая состоит из пяти поединков.
  • Между собой команды в официальных матчах не встречались.

Прогноз

Команды примерно равные по уровню и занимают соседние места в турнирной таблице. Предположу, что они сумеют показать яркий атакующий футбол, так как обоим нужны очки, чтобы оторваться от зоны вылета. Ставить буду на Тотал Больше 2.5.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 2.5
Коэф.: 1.7
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Челси - Брентфорд прогноз Премьер-лига Англия 28 окт 2023, 07:30 Прогноз на матч Челси — Брентфорд 28 октября 2023 года Челси Коэф.: 1.85 Брентфорд Рекомендуем 1хБет
Бавария - СК Дармштадт прогноз Бундеслига Германия 28 окт 2023, 09:30 Прогноз на матч Бавария — Дармштадт 28 октября 2023 года Бавария Коэф.: 1.82 СК Дармштадт Сделать ставку MelBet
Вердер - Унион прогноз Бундеслига Германия 28 окт 2023, 09:30 Прогноз на матч Вердер — Унион Берлин 28 октября 2023 года Вердер Коэф.: 1.57 Унион Сделать ставку MelBet
Борнмут - Бернли прогноз Премьер-лига Англия 28 окт 2023, 10:00 Прогноз на матч Борнмут — Бернли 28 октября 2023 года Борнмут Коэф.: 1.67 Бернли Рекомендуем MelBet
Халл Сити - Престон прогноз Чемпионшип Англия 28 окт 2023, 10:00 Прогноз на матч Халл Сити — Престон 28 октября 2023 года Халл Сити Коэф.: 1.79 Престон Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости бокса Сегодня, 16:42 ВИДЕО. Усик встретился с Фьюри в Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 16:13 Промах серба. Аль-Хиляль с голами Милинковича-Савича и Митровича обыграл Аль-Ахли Новости футбола Сегодня, 16:00 Премьер-лига Южной Африки: таблица, матчи и результаты десятого тура Новости бокса Сегодня, 15:29 Состоялась церемония взвешивания между Фьюри и Нганну Новости тенниса Сегодня, 14:57 Определены полуфинальные пары на турнире WTA Elite Trophy 2023 Новости футбола Сегодня, 14:40 ВИДЕО. За 45 минут оформил хет-трик. Определен лучший игрок 3-го тура Лиги чемпионов Новости хоккея Сегодня, 14:20 НХЛ отстранила хоккеиста на 41 матч Новости футбола Сегодня, 13:47 Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты десятого тура Новости футбола Сегодня, 13:10 Нкунку может скоро присоединиться к составу Челси Новости футбола Сегодня, 12:48 Ливерпуль также проявил интерес к нападающему Наполи
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Челси — Брентфорд 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Бавария — Дармштадт 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Вердер — Унион Берлин 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Борнмут — Бернли 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Халл Сити — Престон 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Арсенал — Шеффилд Юнайтед 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Барселона — Реал Мадрид 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Лейпциг — Кельн 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ньюкасл 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Ювентус — Верона 28 октября 2023 года