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Прогноз на матч Бохум — Майнц 27 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Бохум - Майнц 05 прогноз
Бохум Бохум
Бундеслига Германия Сегодня, 14:30 Бохум - Майнц 05
Завершен
2 : 2
Германия, Bochum, Воновия Рурштадион
Майнц 05 Майнц 05
Кевин Штегер
21’ (П)
Кевен Шлоттербек
82’
59’ (АГ)
Кевен Шлоттербек
90 + 6’
Том Краус
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.63
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В рамках девятого тура немецкой Бундеслиги состоится матч между Бохумом и Майнцем. Встреча пройдет на Рурштадионе 27 октября. Начало игры запланировано на 20:30 по среднеевропейскому времени.

Бохум

Бохум имеет статус так назывемой «команды-лифта» в немецком футболе. Клуб целых 6 раз покидал Первую Бундеслигу, зачастую проводя в ней один-два сезона, а затем следует вылет в низший дивизион.

Нынешний сезон является третьим подряд в элите немецкого футбола. Так надолго Бохум не задерживался тут с начала 2000-х годов, когда заглядывал даже в еврокубки. Стоит отметить, что в минувшем сезоне команда вела борьбу за выживание.

Похоже, та же участь ждет Бохум и в этом сезоне. Команда еще не побеждала в новом чемпионате и занимает 17-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

Майнц

Майнц находится по соседству с Бохумом в таблице Бундеслиги. Эта команда не дает повода для радости болельщикам из-за своего старта в новом чемпионате. Начало сезона для коллектива выдалось очень неудачным, ведь в восьми турах Майнц набрал всего два балла и сейчас расположился на последнем месте в таблице.

По мнению аналитиков, главной проблемой команды является низкая реализация и плохая игра в обороне. Майнц пропустил в восьми играх 22 гола, что является худшим показателем в лиге.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Бохум в официальных матчах побеждал еще в прошлом сезоне.
  • Майнц в Бундеслиге не знает радости побед с апреля.
  • В последних трех очных встречах этих команд было забито не менее трех голов.

Прогноз

Бохум на своем поле выглядит фаворитом этого противостояния, однако перевес едва ощутимый. Команды отвратительно играют в защите, поэтому, предположу, что голов будет достаточно. Моя ставка — Обе забьют.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.63
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