Прогноз на матч Бохум — Майнц 27 октября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.63 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках девятого тура немецкой Бундеслиги состоится матч между Бохумом и Майнцем. Встреча пройдет на Рурштадионе 27 октября. Начало игры запланировано на 20:30 по среднеевропейскому времени.

Бохум

Бохум имеет статус так назывемой «команды-лифта» в немецком футболе. Клуб целых 6 раз покидал Первую Бундеслигу, зачастую проводя в ней один-два сезона, а затем следует вылет в низший дивизион.

Нынешний сезон является третьим подряд в элите немецкого футбола. Так надолго Бохум не задерживался тут с начала 2000-х годов, когда заглядывал даже в еврокубки. Стоит отметить, что в минувшем сезоне команда вела борьбу за выживание.

Похоже, та же участь ждет Бохум и в этом сезоне. Команда еще не побеждала в новом чемпионате и занимает 17-е место в турнирной таблице Бундеслиги.

Майнц

Майнц находится по соседству с Бохумом в таблице Бундеслиги. Эта команда не дает повода для радости болельщикам из-за своего старта в новом чемпионате. Начало сезона для коллектива выдалось очень неудачным, ведь в восьми турах Майнц набрал всего два балла и сейчас расположился на последнем месте в таблице.

По мнению аналитиков, главной проблемой команды является низкая реализация и плохая игра в обороне. Майнц пропустил в восьми играх 22 гола, что является худшим показателем в лиге.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Бохум в официальных матчах побеждал еще в прошлом сезоне.

Майнц в Бундеслиге не знает радости побед с апреля.

В последних трех очных встречах этих команд было забито не менее трех голов.

Прогноз

Бохум на своем поле выглядит фаворитом этого противостояния, однако перевес едва ощутимый. Команды отвратительно играют в защите, поэтому, предположу, что голов будет достаточно. Моя ставка — Обе забьют.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram