Прогноз на матч Сент-Патрикс — Шемрок Роверс 27 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.89 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 35-го тура ирландского Премьер-дивизиона состоится матч между Сент-Патрикс и Шемрок Роверс. Встреча пройдет на Ричмонд Парке в Дублине 27 октября. Начало игры запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Сент-Патрикс

Команда 8 раз была чемпионом страны. Но в последний раз она брала золото в 2013-м году, после чего были разве что кубковые успехи в последующие сезоны. Прошлый розыгрыш Премьершипа Сент-Патрикс завершил на 4-й позиции, что было достаточно неплохим результатом.

Сейчас команда на три балла отстает от лидирующего Шемрока. По сути это для них решающий матч в борьбе за чемпионство. В случае неудачи столичная команда попрощается с надеждами на золотые медали.

Шемрок Роверс

Эта команда завершает сезон на мажорной ноте и наверняка постарается сделать все, чтобы сохранить лидерство и завоевать титул чемпиона страны. Сейчас Шемрок Роверс имеет в активе 65 баллов и опережает ближайшего преследователя - Сент-Патрикс - на три очка, но имеет еще матч в запасе.

В 33-х матчах текущего сезона Шемрок Роверс добыл 18 побед, 11 раз сыграл вничью и лишь четырежды проигрывал. Кроме того, команда забила больше всех в сезоне – 61 голов, пропустив при этом лишь 25 мячей. Это лучшая разница забитых-пропущенных голов в первенстве.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Сент-Патрикс выиграл четыре матча подряд с общим счетом 6:0.

Шемрок в гостях не побеждает уже четыре месяца, странно, что при этом ему удается лидировать в Премьер-дивизионе.

Сент-Патрикс побеждал Шемрок лишь раз в предыдущих 20-ти матчах.

Прогноз

Команды сыграют осторожно, ведь никто не захочет проиграть в этом матче. Не думаю, что тут будет много голов. Моя ставка — Тотал Меньше 2.5.

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