EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Дженоа — Салернитана 27 октября 2023 года

Прогноз на матч Дженоа — Салернитана 27 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Дженоа - Салернитана прогноз
Дженоа Дженоа
Серия А Италия Сегодня, 14:45 Дженоа - Салернитана
Завершен
1 : 0
Италия, Genoa, Луиджи Феррарис
Салернитана Салернитана
Альберт Гудмундссон
35’
Обзор Детали матча Составы Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 2
Коэф.: 1.68
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках 10-го тура итальянской Серии А состоится матч между Дженоа и Салернитаной. Встреча пройдет на Стадио Луиджи Феррарис 27 октября. Начало игры запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Дженоа

Команда по итогам позапрошлого сезона отправилась в Серию В, где под руководством выдающего итальянского футболиста Альберто Джилардино сходу оформила путевку назад.

В этом сезоне Дженоа очень успешно играет против топовых команд. Команда Джилардино обыграла Лацио и разгромила Рому, а матч с действующим чемпионом Наполи свела вничью. В последних двух играх подопечные Джилардино уступили Милану и Аталанте. На данный момент клуб занимает 15-ю строчку в таблице.

Салернитана

В Серии А Салернитана выступает с сезона 2021/2022. Сначала был финиш на спасительной 17-й строчке, а в прошлом году команда заняла 15-е место, что является наивысшим достижением клуба в элите итальянского футбола.

В новом сезоне после неутешительных результатов Паулу Соузу на посту главного тренера сменил Филиппо Индзаги, но пока не успел поправить положение. Салернитана еще не знает радости побед. В актив можно отнести ничьи с Фрозиноне, Удинезе, Кальяри и Ромой.

В турнирной таблице клуб из Салерно опережает лишь Кальяри Клаудио Раньери.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Дженоа на своем поле не забил лишь в одном матче этого сезона.
  • Салернитана не побеждала в гостях с января этого года.
  • В Генуе Салернитана не побеждала с 2004-го года.

Прогноз

Салернитана приедет за первой победой в сезоне, однако хозяева просто так очки не отдадут. Думаю, что этот матч получится результативным и поставлю на Тотал Больше 2.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Тотал больше 2
Коэф.: 1.68
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Челси - Брентфорд прогноз Премьер-лига Англия 28 окт 2023, 07:30 Прогноз на матч Челси — Брентфорд 28 октября 2023 года Челси Коэф.: 1.85 Брентфорд Рекомендуем 1xBet
Бавария - СК Дармштадт прогноз Бундеслига Германия 28 окт 2023, 09:30 Прогноз на матч Бавария — Дармштадт 28 октября 2023 года Бавария Коэф.: 1.82 СК Дармштадт Сделать ставку MelBet
Вердер - Унион прогноз Бундеслига Германия 28 окт 2023, 09:30 Прогноз на матч Вердер — Унион Берлин 28 октября 2023 года Вердер Коэф.: 1.57 Унион Сделать ставку MelBet
Борнмут - Бернли прогноз Премьер-лига Англия 28 окт 2023, 10:00 Прогноз на матч Борнмут — Бернли 28 октября 2023 года Борнмут Коэф.: 1.67 Бернли Рекомендуем MelBet
Халл Сити - Престон прогноз Чемпионшип Англия 28 окт 2023, 10:00 Прогноз на матч Халл Сити — Престон 28 октября 2023 года Халл Сити Коэф.: 1.79 Престон Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:13 Промах серба. Аль-Хиляль с голами Милинковича-Савича и Митровича обыграл Аль-Ахли Новости футбола Сегодня, 16:00 Премьер-лига Южной Африки: таблица, матчи и результаты десятого тура Новости бокса Сегодня, 15:29 Состоялась церемония взвешивания между Фьюри и Нганну Новости тенниса Сегодня, 14:57 Определены полуфинальные пары на турнире WTA Elite Trophy 2023 Новости футбола Сегодня, 14:40 ВИДЕО. За 45 минут оформил хет-трик. Определен лучший игрок 3-го тура Лиги чемпионов Новости хоккея Сегодня, 14:20 НХЛ отстранила хоккеиста на 41 матч Новости футбола Сегодня, 13:47 Английская премьер-лига 2023-24: таблица, матчи и результаты десятого тура Новости футбола Сегодня, 13:10 Нкунку может скоро присоединиться к составу Челси Новости футбола Сегодня, 12:48 Ливерпуль также проявил интерес к нападающему Наполи Новости бокса Сегодня, 12:10 Бывший чемпион мира уверен, что Фьюри нокаутирует Нганну
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Челси — Брентфорд 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Бавария — Дармштадт 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Вердер — Унион Берлин 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Борнмут — Бернли 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Халл Сити — Престон 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Арсенал — Шеффилд Юнайтед 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Барселона — Реал Мадрид 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Лейпциг — Кельн 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Вулверхэмптон — Ньюкасл 28 октября 2023 года Футбол 28 окт 2023 Прогноз на матч Ювентус — Верона 28 октября 2023 года