Прогноз на матч Дженоа — Салернитана 27 октября 2023 года
В рамках 10-го тура итальянской Серии А состоится матч между Дженоа и Салернитаной. Встреча пройдет на Стадио Луиджи Феррарис 27 октября. Начало игры запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.
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Дженоа
Команда по итогам позапрошлого сезона отправилась в Серию В, где под руководством выдающего итальянского футболиста Альберто Джилардино сходу оформила путевку назад.
В этом сезоне Дженоа очень успешно играет против топовых команд. Команда Джилардино обыграла Лацио и разгромила Рому, а матч с действующим чемпионом Наполи свела вничью. В последних двух играх подопечные Джилардино уступили Милану и Аталанте. На данный момент клуб занимает 15-ю строчку в таблице.
Салернитана
В Серии А Салернитана выступает с сезона 2021/2022. Сначала был финиш на спасительной 17-й строчке, а в прошлом году команда заняла 15-е место, что является наивысшим достижением клуба в элите итальянского футбола.
В новом сезоне после неутешительных результатов Паулу Соузу на посту главного тренера сменил Филиппо Индзаги, но пока не успел поправить положение. Салернитана еще не знает радости побед. В актив можно отнести ничьи с Фрозиноне, Удинезе, Кальяри и Ромой.
В турнирной таблице клуб из Салерно опережает лишь Кальяри Клаудио Раньери.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Дженоа на своем поле не забил лишь в одном матче этого сезона.
- Салернитана не побеждала в гостях с января этого года.
- В Генуе Салернитана не побеждала с 2004-го года.
Прогноз
Салернитана приедет за первой победой в сезоне, однако хозяева просто так очки не отдадут. Думаю, что этот матч получится результативным и поставлю на Тотал Больше 2.
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