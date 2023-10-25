Прогноз на матч Дженоа — Салернитана 27 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2 Коэф.: 1.68 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 10-го тура итальянской Серии А состоится матч между Дженоа и Салернитаной. Встреча пройдет на Стадио Луиджи Феррарис 27 октября. Начало игры запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Дженоа

Команда по итогам позапрошлого сезона отправилась в Серию В, где под руководством выдающего итальянского футболиста Альберто Джилардино сходу оформила путевку назад.

В этом сезоне Дженоа очень успешно играет против топовых команд. Команда Джилардино обыграла Лацио и разгромила Рому, а матч с действующим чемпионом Наполи свела вничью. В последних двух играх подопечные Джилардино уступили Милану и Аталанте. На данный момент клуб занимает 15-ю строчку в таблице.

Салернитана

В Серии А Салернитана выступает с сезона 2021/2022. Сначала был финиш на спасительной 17-й строчке, а в прошлом году команда заняла 15-е место, что является наивысшим достижением клуба в элите итальянского футбола.

В новом сезоне после неутешительных результатов Паулу Соузу на посту главного тренера сменил Филиппо Индзаги, но пока не успел поправить положение. Салернитана еще не знает радости побед. В актив можно отнести ничьи с Фрозиноне, Удинезе, Кальяри и Ромой.

В турнирной таблице клуб из Салерно опережает лишь Кальяри Клаудио Раньери.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Дженоа на своем поле не забил лишь в одном матче этого сезона.

Салернитана не побеждала в гостях с января этого года.

В Генуе Салернитана не побеждала с 2004-го года.

Прогноз

Салернитана приедет за первой победой в сезоне, однако хозяева просто так очки не отдадут. Думаю, что этот матч получится результативным и поставлю на Тотал Больше 2.

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