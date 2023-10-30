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Прогноз на матч Саарбрюккен — Бавария 1 ноября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Саарбрюкен - Бавария прогноз
Саарбрюкен Саарбрюкен
Кубок Германии Сегодня, 15:45 Саарбрюкен - Бавария
-
- : -
Германия, Saarbruecken, Ludwigspark Stadion
Бавария Бавария
Обзор Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 4
Коэф.: 2.05
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В матче второго раунда Кубка Германии “Саарбрюккен” на своем поле будет принимать чемпиона Германи мюнхенскую “Баварию”. Встреча пройдет 1 ноября.

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Саарбрюккен

Эта команда является представителем третьего по силе дивизиона страны и, судя по всему, путь Саарбрюккена в Кубке Германии закончится уже на втором раунде. Сложно представить, что команда такого уровня сможет выбить из турнира его главного фаворита.

В турнирной таблице третьей Бундеслиги Саарбрюккен идет на 15-м месте и является одним из кандидатов на вылет.

Бавария

Немецкая “машина” в новом сезоне играет очень результативно, хоть пока и не является лидером турнирной таблицы в Бундеслиге. В последнем туре они забили в ворота соперников восемь голов и сделали это всего за один тайм.

Также шикарно у “Баварии” идут дела и в Лиге чемпионов, где пока мюнхенцы выступают без потерь.

Не исключено, что на кубковую игру против скромного соперника Томас Тухель выставит резервный состав, однако даже резервисты могут устроить погром в игре против явного аутсайдера. Есть вариант, что в стартовом составе выйдут звездные футболисты, а после перерыва произойдет ряд замен. В таком случае разгрома точно не избежать.

Статистика и прогноз на матч

Саарбрюккен явно не рассчитывает на успех, однако подпортить нервы гостям они могут попытаться. Не исключаю, что даже такой скромный соперник способен на гол в ворота Баварии, но ставить буду на общий тотал. Возьму исход тотал матча больше 4 по приятному коэффициенту 2.05.

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Прогноз на матч Тотал больше 4
Коэф.: 2.05
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