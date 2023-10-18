Прогноз на матч Ребордоза — Брага 19 октября 2023 года

Прогноз на матч П2(-2) Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

19 октября в матче третьего раунда Кубка Португалии состоится встреча, в которой Ребордоза будет принимать Брагу.

Ребордоза

Эта скромная команда является представителем второго по силе дивизиона Португалии, хотя там она считается одним из кандидатов на повышение в классе.

После шести туров Ребордоза идет на четвертом месте в турнирной таблице и имеет в своем активе десять баллов. О лидеров первенства команда отстает на шесть баллов.

Кубок Португалии является важным турниром для всех его участников, однако стоит признать, что гости в этом случае явно превосходят своих оппонентов и наверняка смогут добиться нужного результата даже резервным составом.

Брага

Уже давно Брага является одним из претендентов на медали в чемпионате Португалии. Даже если она и не борется за чемпионский титул, она регулярно представляет свою страну в Лиге чемпионов. Этот сезон не стал исключением и после двух туров самого престижного клубного турнира Европы у Браги второе место в группе и три очка в копилке.

На начальных стадиях кубковых соревнований в Португалии очень часто представители второго дивизиона пересекаются с командами из элитного первенства. Очень редко происходит так, что гранды местного футбола не проходят дальше.

Прогноз на матч

Гости являются очевидными фаворитами и вряд ли они будут отказываться от борьбы за трофей уже на начальной стадии турнира. Предлагаю сделать ставку на исход победа второй команды с форой -2. На это предлагается коэффициент 1.65.

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