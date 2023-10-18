EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Ребордоза — Брага 19 октября 2023 года

Прогноз на матч Ребордоза — Брага 19 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Rebordosa - Брага прогноз
Rebordosa
Кубок Португалии 19 окт 2023, 15:00 Rebordosa - Брага
-
- : -
Португалия,
Брага Брага
Обзор Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(-2)
Коэф.: 1.65
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

19 октября в матче третьего раунда Кубка Португалии состоится встреча, в которой Ребордоза будет принимать Брагу.

Ребордоза

Эта скромная команда является представителем второго по силе дивизиона Португалии, хотя там она считается одним из кандидатов на повышение в классе.

После шести туров Ребордоза идет на четвертом месте в турнирной таблице и имеет в своем активе десять баллов. О лидеров первенства команда отстает на шесть баллов.

Кубок Португалии является важным турниром для всех его участников, однако стоит признать, что гости в этом случае явно превосходят своих оппонентов и наверняка смогут добиться нужного результата даже резервным составом.

Брага

Уже давно Брага является одним из претендентов на медали в чемпионате Португалии. Даже если она и не борется за чемпионский титул, она регулярно представляет свою страну в Лиге чемпионов. Этот сезон не стал исключением и после двух туров самого престижного клубного турнира Европы у Браги второе место в группе и три очка в копилке.

На начальных стадиях кубковых соревнований в Португалии очень часто представители второго дивизиона пересекаются с командами из элитного первенства. Очень редко происходит так, что гранды местного футбола не проходят дальше.

Прогноз на матч

Гости являются очевидными фаворитами и вряд ли они будут отказываться от борьбы за трофей уже на начальной стадии турнира. Предлагаю сделать ставку на исход победа второй команды с форой -2. На это предлагается коэффициент 1.65.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч П2(-2)
Коэф.: 1.65
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Юнайтед 18 октября 2023 года Женская Лига чемпионов Сегодня, 14:00 Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Юнайтед 18 октября 2023 года ПСЖ (Ж) Коэф.: 2.2 Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Гремио — Атлетико Паранаэнсе 19 октября 2023 года Серия A Бразилия Сегодня, 18:00 Прогноз на матч Гремио — Атлетико Паранаэнсе 19 октября 2023 года Гремио Коэф.: 1.58 Атлетико Паранаэнсе Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Америка — Ботафого 19 октября 2023 года Серия A Бразилия Сегодня, 19:00 Прогноз на матч Америка — Ботафого 19 октября 2023 года Америка МГ Коэф.: 2.13 Ботафого РЖ Сделать ставку MelBet
Прогноз на матч Интер Майами — Шарлотт 19 октября 2023 года МЛС США Сегодня, 20:00 Прогноз на матч Интер Майами — Шарлотт 19 октября 2023 года Интер Майами Коэф.: 1.89 Шарлотт Рекомендуем MelBet
Прогноз на матч Васко да Гама — Форталеза 19 октября 2023 года Серия A Бразилия Сегодня, 20:30 Прогноз на матч Васко да Гама — Форталеза 19 октября 2023 года Васко да Гама Коэф.: 1.6 Форталеза Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости хоккея Сегодня, 12:01 Рекорд среди защитников. Игрок Колорадо набрал 250 очков. ВИДЕО Новости футбола Сегодня, 11:31 Защитнику Реала сократили срок дисквалификации, и он сыграет против Барселоны Новости футбола Сегодня, 10:54 Известно, какой трансфер стал самым шокирующим в истории футбола Новости тенниса Сегодня, 10:35 Стали известны все участницы WTA Elite Trophy Новости футбола Сегодня, 10:03 Ветеран сборной Аргентины объявил, когда завершит международную карьеру Новости футбола Сегодня, 09:31 Журналист назвал имена еще трех итальянских игроков, которые замешаны в ставках Новости футбола Сегодня, 08:10 Беллингем ответил на вопрос об уходе из Реала Новости футбола Сегодня, 08:03 Мудрик удивил британских журналистов своей игрой Новости футбола Сегодня, 07:55 Месси рассказал, готов ли покинуть Интер Майами зимой Новости футбола Сегодня, 07:31 Лидер Атлетика получил травму. Он пропустит матч с Барселоной
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Юнайтед 18 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Гремио — Атлетико Паранаэнсе 19 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Америка — Ботафого 19 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Интер Майами — Шарлотт 19 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Васко да Гама — Форталеза 19 октября 2023 года Футбол 19 окт 2023 Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Айн 19 октября 2023 года Футбол 19 окт 2023 Прогноз на матч Ребордоза — Брага 19 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Халидж 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Вердер 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Парма — Комо 20 октября 2023 года