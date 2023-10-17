Прогноз на матч Интер Майами — Шарлотт 19 октября 2023 года
В рамках регулярного чемпината МЛС состоится поединок между Интером Майами и Шарлоттом. Матч пройдет на DRV PNK Stadium в ночь на 19 октября. Начало встречи запланировано на 02:00 по среднеевропейскому времени.
Интер Майами
У команды аргентинского форварда Лионеля Месси не все так хорошо – они идут на предпоследнем месте в таблице Восточной конференции. Речи о попадании в плей-офф уже не ведется, поскольку команда потеряла все шансы на топ-9. Сейчас Интер откровенно доигрывает национальное первенство, строя планы на будущий сезон.
Интер с Месси и без него — это две разные команды. Стоит отметить, что аргентинец своей команде не поможет, так как находится в расположении своей национальной сборной.
Шарлотт
Команда проводит свой второй сезон в МЛС. В прошлом году к финишу удалось прийти на 9-й строчке, что не позволило выступать в плей-офф.
В этом сезоне Шарлотт еще имеет шансы на попадание в плей-офф. Для этого команде необходимо в двух заключительных матчах побеждать Интер Майами. При определенных раскладах может хватить и трех или четырех очков в этих матчах, однако победы гарантируют Шарлотту продолжение сезона, а значит команда приложит максимальные усилия.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- Интер не может победить уже в пяти матчах кряду.
- Шарлотт в последних двух матчах не пропускал.
- Между собой команды провели 4 матча: 3:1 в пользу Интера.
Прогноз
Немотивированный Интер, еще и без Месси, вряд ли сможет претендовать на успех. Для минимизации риска поставлю на победу гостей с форой 0.
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