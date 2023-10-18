Прогноз на матч Политехника Яссы — Сепси 19 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 2.16 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В матче 12-го тура чемпионата Румынии Политехника Яссы на своем поле будет принимать Сепси. Команды являются представителями нижней части турнирной таблицы и для них крайне важно набирать очки уже на старте первенства, чтобы обезопасить себя от вылета из элиты румынского футбола.

Политехника Яссы

После 11 сыгранных туров в активе команды 11 баллов и 13-е место в турнирной таблице. Команда выиграла в трех матчах, дважды сыграла вничью и остальные встречи проиграла.

В целом Политехника Яссы неплохо играет в атаке, забивая почти в каждой игре, но при этом она также и немало пропускает. В 11 играх она пропустила 18 раз.

Сепси

У этой команды на одно очко больше, чем у их следующих соперников. У Сепси три победы, три ничейных результата и пять поражений. Они идут на 11-й строчке в турнирной таблице и имеют в своем активе 12 очков.

История противостояния и прогноз на матч

Между собой команды сыграли 13 матчей и лишь один раз победу праздновали футболисты Политехника Яссы. Восемь раз сильнее были игроки Сепси, остальные встречи завершились ничейным исходом.

В последний раз соперники играли между собой в 2021 году и тогда была зафиксирована боевая ничья со счетом 3:3.

В целом же обе команды хорошо играют в атаке и мало думают об обороне своих ворот. Предлагаю рассмотреть вариант со ставкой на количество голов в матче. Хочу предложить поставить на событие тотал матча больше 2,5 с коэффициентом 2.16.

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