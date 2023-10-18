Прогноз на матч Парма — Комо 20 октября 2023 года
В рамках десятого тура итальянской Серии В состоится матч между Пармой и Комо. Встреча пройдет на Стадио Эннио Тардини 20 октября. Начало игры запланировано на 20:30 по среднеевропейскому времени.
Парма
Команда так и не смогла помочь своей (да и общефутбольной) легенде, Буффону, выдать последнее достижение в рамках длительной и славной карьере. Джиджи явно намеревался напоследок, вернувшись в родной клуб, помочь тому вернуться в Серию А. Но «крестоносцы» не справились с задачей ни в позапрошлом розыгрыше, ни в сезоне 2022/2023. Летом они финишировали только 4-ми, в итоге уступив еще в полуфинальном раунде плей-офф будущему триумфатору Кальяри. В итоге голкипер все-таки завершил свою долгую и славную карьеру. А вот Фабио Пеккья сохранил тренерский пост, который занял год назад, и еще раз попробует с Пармой завоевать путевку в Серию А.
Сейчас команда возглавляет таблицу, имея в активе 20 очков посл 9-ти матчей.
Комо
Комо в предыдущий раз играл в Серии А в начале нынешнего века. После этого последовало стремительное падение и банкротство команды, а затем воскрешение клуба и постепенный прогресс, который затянулся на долгие годы.
Новый сезон команда начала с прицелом на выход в элитный дивизион итальянского футбола. Комо закрепился в зоне плей-офф и после восьми поединков набрал 14 очков, что позволяет находиться на шестой строчке в таблице.
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Интересные факты о матче и история личных встреч
- Парма проиграла только один матч в новом сезоне, в минувшем туре Венеции.
- Комо также уступил в прошлой игре и прервал шестиматчевую серию без поражений.
- Команды провели между собой всего 6 матчей, в которых Комо лишь раз добился победы.
Прогноз
Хозяева выглядят явным фаворитом, да и терять первую позицию точно не захотят. Поэтому предлагаю ставить на победу Пармы.
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