EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Парма — Комо 20 октября 2023 года

Прогноз на матч Парма — Комо 20 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Парма - Комо прогноз
Парма Парма
Серия B Италия 20 окт 2023, 14:30 Парма - Комо
-
- : -
Италия, Parma, Эннио Тардини
Комо Комо
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Парма
Коэф.: 1.81
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках десятого тура итальянской Серии В состоится матч между Пармой и Комо. Встреча пройдет на Стадио Эннио Тардини 20 октября. Начало игры запланировано на 20:30 по среднеевропейскому времени.

Парма

Команда так и не смогла помочь своей (да и общефутбольной) легенде, Буффону, выдать последнее достижение в рамках длительной и славной карьере. Джиджи явно намеревался напоследок, вернувшись в родной клуб, помочь тому вернуться в Серию А. Но «крестоносцы» не справились с задачей ни в позапрошлом розыгрыше, ни в сезоне 2022/2023. Летом они финишировали только 4-ми, в итоге уступив еще в полуфинальном раунде плей-офф будущему триумфатору Кальяри. В итоге голкипер все-таки завершил свою долгую и славную карьеру. А вот Фабио Пеккья сохранил тренерский пост, который занял год назад, и еще раз попробует с Пармой завоевать путевку в Серию А.

Сейчас команда возглавляет таблицу, имея в активе 20 очков посл 9-ти матчей.

Комо

Комо в предыдущий раз играл в Серии А в начале нынешнего века. После этого последовало стремительное падение и банкротство команды, а затем воскрешение клуба и постепенный прогресс, который затянулся на долгие годы.

Новый сезон команда начала с прицелом на выход в элитный дивизион итальянского футбола. Комо закрепился в зоне плей-офф и после восьми поединков набрал 14 очков, что позволяет находиться на шестой строчке в таблице.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Парма проиграла только один матч в новом сезоне, в минувшем туре Венеции.
  • Комо также уступил в прошлой игре и прервал шестиматчевую серию без поражений.
  • Команды провели между собой всего 6 матчей, в которых Комо лишь раз добился победы.

Прогноз

Хозяева выглядят явным фаворитом, да и терять первую позицию точно не захотят. Поэтому предлагаю ставить на победу Пармы.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Парма
Коэф.: 1.81
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Юнайтед 18 октября 2023 года Женская Лига чемпионов Сегодня, 14:00 Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Юнайтед 18 октября 2023 года ПСЖ (Ж) Коэф.: 2.2 Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Гремио — Атлетико Паранаэнсе 19 октября 2023 года Серия A Бразилия Сегодня, 18:00 Прогноз на матч Гремио — Атлетико Паранаэнсе 19 октября 2023 года Гремио Коэф.: 1.58 Атлетико Паранаэнсе Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Америка — Ботафого 19 октября 2023 года Серия A Бразилия Сегодня, 19:00 Прогноз на матч Америка — Ботафого 19 октября 2023 года Америка МГ Коэф.: 2.13 Ботафого РЖ Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Интер Майами — Шарлотт 19 октября 2023 года МЛС США Сегодня, 20:00 Прогноз на матч Интер Майами — Шарлотт 19 октября 2023 года Интер Майами Коэф.: 1.89 Шарлотт Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Васко да Гама — Форталеза 19 октября 2023 года Серия A Бразилия Сегодня, 20:30 Прогноз на матч Васко да Гама — Форталеза 19 октября 2023 года Васко да Гама Коэф.: 1.6 Форталеза Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:31 Лидер Атлетика получил травму. Он пропустит матч с Барселоной Новости футбола Сегодня, 07:24 Игрок Ювентуса высказался о дисквалификации за игру в букмекерских конторах Новости футбола Сегодня, 07:18 Осимхен стал ближе к переходу в Челси Новости футбола Сегодня, 07:13 Известный футбольный тренер отказал клубам из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 06:48 Президент Барселоны стал фигурантом дела о подкупе Негрейры Новости футбола Сегодня, 06:36 Ницца наказала своего футболиста, который поддержал Палестину Новости футбола Сегодня, 05:37 Результаты первого раунда отборочного турнира на Чемпионат мира 2026 года в Азии Новости футбола Сегодня, 05:24 Зинченко сделал странное обращение к Мудрику Новости футбола Сегодня, 04:32 Месси высказался о будущем в сборной Аргентины Новости футбола Сегодня, 04:15 Игрок сборной Италии признался, что делал ставки. Его могут отстранить на год
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Юнайтед 18 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Гремио — Атлетико Паранаэнсе 19 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Америка — Ботафого 19 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Интер Майами — Шарлотт 19 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Васко да Гама — Форталеза 19 октября 2023 года Футбол 19 окт 2023 Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Айн 19 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Халидж 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Вердер 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Парма — Комо 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Эспаньол — Леганес 20 октября 2023 года