Прогноз на матч Гавр — Ланс 20 октября 2023 года
В рамках девятого тура французской Лиги 1 состоится матч между Гавром и Лансом. Встреча пройдет на Стад Осеан 20 октября. Начало игры запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.
Гавр
Эта команда в прошлом сезоне выиграла второй по силе дивизион страны и теперь попытается закрепиться в элите французского футбола. Для них первоочередная задача - удержаться в этом дивизионе, и пока они справляются с ней.
После восьми туров Гавр набрал 9 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата.
Ланс
Эта команда представляет страну в Лиге чемпионов и даже сумела набрать там непростой балл в выездной встрече с Севильей. А затем Ланс дома сенсационно добился победы над лондонским Арсеналом. На внутренней арене дела идут не так хорошо. Однако после провального старта Ланс пошел на поправку. У команды уже восемь очков и она потихоньку поднимается по турнирной лестнице.
К слову, боссы клуба испытывают терпение в отношении главного тренера Фрэнка Эза и выказывает ему доверие.
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Интересные факты о матче и история личных встреч
- Гавр на своем поле не играет в ничью с апреля этого года.
- У Ланса пятиматчевая беспроигрышная серия.
- Ланс не побеждает Гавр с 2016-го, а на чужом поле и вовсе с 2003-го. Однако, стоит отметить, что большинство времени команды проводят в разных дивизионах.
Прогноз
Учитывая, что Ланс набрал неплохой ход, думаю, что гостям удастся добиться успеха в этой игре. Моя ставка — победа подопечных Эза.
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