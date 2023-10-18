EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Гавр — Ланс 20 октября 2023 года

Прогноз на матч Гавр — Ланс 20 октября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Гавр - Ланс прогноз
Гавр Гавр
Лига 1 Франция 20 окт 2023, 15:00 Гавр - Ланс
-
- : -
Франция, Le Havre, Stade Oceane
Ланс Ланс
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Ланс
Коэф.: 1.84
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках девятого тура французской Лиги 1 состоится матч между Гавром и Лансом. Встреча пройдет на Стад Осеан 20 октября. Начало игры запланировано на 21:00 по среднеевропейскому времени.

Гавр

Эта команда в прошлом сезоне выиграла второй по силе дивизион страны и теперь попытается закрепиться в элите французского футбола. Для них первоочередная задача - удержаться в этом дивизионе, и пока они справляются с ней.

После восьми туров Гавр набрал 9 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата.

Ланс

Эта команда представляет страну в Лиге чемпионов и даже сумела набрать там непростой балл в выездной встрече с Севильей. А затем Ланс дома сенсационно добился победы над лондонским Арсеналом. На внутренней арене дела идут не так хорошо. Однако после провального старта Ланс пошел на поправку. У команды уже восемь очков и она потихоньку поднимается по турнирной лестнице.

К слову, боссы клуба испытывают терпение в отношении главного тренера Фрэнка Эза и выказывает ему доверие.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Гавр на своем поле не играет в ничью с апреля этого года.
  • У Ланса пятиматчевая беспроигрышная серия.
  • Ланс не побеждает Гавр с 2016-го, а на чужом поле и вовсе с 2003-го. Однако, стоит отметить, что большинство времени команды проводят в разных дивизионах.

Прогноз

Учитывая, что Ланс набрал неплохой ход, думаю, что гостям удастся добиться успеха в этой игре. Моя ставка — победа подопечных Эза.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Ланс
Коэф.: 1.84
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Юнайтед 18 октября 2023 года Женская Лига чемпионов Сегодня, 14:00 Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Юнайтед 18 октября 2023 года ПСЖ (Ж) Коэф.: 2.2 Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Гремио — Атлетико Паранаэнсе 19 октября 2023 года Серия A Бразилия Сегодня, 18:00 Прогноз на матч Гремио — Атлетико Паранаэнсе 19 октября 2023 года Гремио Коэф.: 1.58 Атлетико Паранаэнсе Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Америка — Ботафого 19 октября 2023 года Серия A Бразилия Сегодня, 19:00 Прогноз на матч Америка — Ботафого 19 октября 2023 года Америка МГ Коэф.: 2.13 Ботафого РЖ Сделать ставку Мелбет
Прогноз на матч Интер Майами — Шарлотт 19 октября 2023 года МЛС США Сегодня, 20:00 Прогноз на матч Интер Майами — Шарлотт 19 октября 2023 года Интер Майами Коэф.: 1.89 Шарлотт Рекомендуем Мелбет
Прогноз на матч Васко да Гама — Форталеза 19 октября 2023 года Серия A Бразилия Сегодня, 20:30 Прогноз на матч Васко да Гама — Форталеза 19 октября 2023 года Васко да Гама Коэф.: 1.6 Форталеза Сделать ставку Мелбет
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 07:31 Лидер Атлетика получил травму. Он пропустит матч с Барселоной Новости футбола Сегодня, 07:24 Игрок Ювентуса высказался о дисквалификации за игру в букмекерских конторах Новости футбола Сегодня, 07:18 Осимхен стал ближе к переходу в Челси Новости футбола Сегодня, 07:13 Известный футбольный тренер отказал клубам из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 06:48 Президент Барселоны стал фигурантом дела о подкупе Негрейры Новости футбола Сегодня, 06:36 Ницца наказала своего футболиста, который поддержал Палестину Новости футбола Сегодня, 05:37 Результаты первого раунда отборочного турнира на Чемпионат мира 2026 года в Азии Новости футбола Сегодня, 05:24 Зинченко сделал странное обращение к Мудрику Новости футбола Сегодня, 04:32 Месси высказался о будущем в сборной Аргентины Новости футбола Сегодня, 04:15 Игрок сборной Италии признался, что делал ставки. Его могут отстранить на год
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Юнайтед 18 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Гремио — Атлетико Паранаэнсе 19 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Америка — Ботафого 19 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Интер Майами — Шарлотт 19 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Васко да Гама — Форталеза 19 октября 2023 года Футбол 19 окт 2023 Прогноз на матч Аль-Наср — Аль-Айн 19 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Аль-Хиляль — Аль-Халидж 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Вердер 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Парма — Комо 20 октября 2023 года Футбол 20 окт 2023 Прогноз на матч Эспаньол — Леганес 20 октября 2023 года