Прогноз на матч Ньюкасл — Арсенал 4 ноября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 1.98 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

4 ноября 2023 года состоится матч между "Ньюкаслом" и "Арсеналом". Команды сойдутся в рамках 11-го тура чемпионата Англии. Хозяева поля стали еще ближе к зоне еврокубков и победа в этой игре даст им шанс максимально приблизиться к первой четверке.

"Ньюкасл"

Провальная игра “сорок” на старте нового сезона дорого им обошлась, так как они до сих пор не смогли догнать команды из зоны еврокубков.

При этом в последних пяти матчах они сумели набрать ход и добыли 13 очков. Несмотря на это “Ньюкасл” все еще отстает от зоны еврокубков на три очка и от зоны Лиге Чемпионов на четыре.

Стоит реально оценивать ситуацию и понимать, что "Ньюкаслу" будет очень сложно ворваться в топ-4, так как в этом сезоне там очень мощная конкуренция.

"Арсенал"

Как и в прошлом сезоне “канониры” начали очень мощно. В предыдущем чемпионате они остались без титула чемпиона Англии на финишной прямой и в новом сезоне успешно ведут борьюу за трофей.

Сейчас они занимают третье место турнирной таблицы с 21 очком, уступая "Манчестер Сити" по разнице голов.

В минувшем туре “Арсенал” потеряли два важных очка в игре с "Челси", а значит теперь им срочно нужно побежать, чтобы не отставать от лидеров.

Интересные факты и прогноз на матч

"Арсенал" остается непобежденным в последних 10 матчах. Интересно что "Ньюкасл" забил как минимум 2 гола в последних 4 матчах.

Букмекеры считают хозяев поля фаворитами матча, хотя по составу гости выглядят сильнее. Важно напомнить, что "канониры" до сих пор не потерпели поражения в чемпионате, в том числе от своих главных конкурентов в борьбе за титул.

Я не думаю, что нас ждет открытый футбол и буду ставить на тотал меньше 2.5 за коэффициент 1.98.

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