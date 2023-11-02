Прогноз на матч Реал Сосьедад — Барселона 4 ноября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.97 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 12-го тура испанской Ла Лиги состоится матч между Сосьедадом и Барселоной. Встреча пройдет в Сан-Себастьяне в субботу, 4 ноября. Начало игры запланировано на 21:00 по центральноевропейскому времени.

Реал Сосьедад

Реал Сосьедад — это команда из города Сан-Себастьян, что в Стране Басков. Клуб представляет собой достаточно большую силу в Испании и является опытным еврокубковым бойцом. В прошлом сезоне команда заняла четвертое место в Ла Лиге, что дало право ей выступать в Лиге Чемпионов.

На старте розыгрыша самого престижного турнира Европы, Сосьедад расписал домашнюю ничью с миланским Интером, а затем в гостях обыграл неуступчивый Зальцбург и дассабонскую Бенфику.

На внутренней арене дела тоже идут неплохо. Баски проиграли только мадридском Реалу и Атлетико, и забивают в среднем по 2 гола за игру. Добавлю, что команда расположилась на 5 месте в таблице Ла Лиги после 11-ти туров.

Барселона

Барса является действующим чемпионом Испании. На старте нового сезона подопечные Хави тоже выглядят весьма солидно. В чемпионате команда идет на четвертом месте в Ла Лиге, а в Лиге чемпионов стартовала с разгромной победы над Антверпеном и минимального успеха в гостевом матче с Порту. На данный момент Барселона лидирует в своей группе со стопроцентным показателем набранных очков.

После поражения в Эль Класико от Реала, каталонцы захотят реабилитироваться перед своими болельщиками. Из позитива можно отметить, что после травмы восстановился уже Роберт Левандовски, который является главным забивалой команды.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Сосьедад не проигрывает на своем поле уже в 17-ти поединках кряду.

Барса не смогла забить лишь в одном из шести гостевых матчей этого сезона.

Сосьедад не может победить Барселону в домашних матчах с 2016-го года.

Прогноз

Барса сейчас находится не в лучшей форме, чего не скажешь про басков. Предполагаю, что команды выдадут интересный матч с обилием голевых моментов. Ставить буду на Тотал Больше 2.5.

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