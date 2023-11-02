Прогноз на матч Брентфорд — Вест Хэм 4 ноября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.62 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 11-го тура английской Премьер Лиги состоится матч между столичными Брентфордом и Вест Хэмом. Встреча пройдет на Комьюнити Стэдиум 4 ноября. Начало игры запланировано на 16:00 по центральноевропейскому времени.

Брентфорд

В последних двух матчах «пчелы» одержали победы над Бернли и Челси. Таким образом, они смогли прервать свою шестиматчевую серию без побед.

Эти успехи позволили Брентфорду стабилизировать турнирное положение и расположиться на привычной для себя 10-й строчке.

Интересно, что для команды это будет второе лондонское дерби подряд, а дальше матчи против Ливерпуля и Арсенала. Поэтому на очки приходиться рассчитывать только в этом поединке против Вест Хэма.

Вест Хэм

Вест Хэм в последних матчах стал сдавать позиции. Команда проиграла две игры Премьер Лиги подряд, что откинуло их от зоны еврокубков. И если поражение в Бирмингеме от Виллы еще можно понять, то провал в домашней игре с Эвертоном вызвал волну негативных отзывов со стороны болельщиков и экспертов.

После десяти туров «молотобойцы» занимают девятое место с 14-ю очками в активе. За попадание в еврокубки бороться команде Дэвида Мойеса будет очень сложно.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Брентфорд забивает в пяти матчах Премьер Лиги подряд.

Вест Хэм не побеждает в гостевых матчах Премьер Лиги уже 2 месяца.

Вест Хэм никогда не побеждал Брентфорд в рамках Премьер Лиги. А в предыдущих четырех очных матчах забивала только одна из команд.

Прогноз

Команды выглядят примерно одинаково на старте этого сезона. Сложно отдать какой-то из них предпочтение, однако, думаю, что получится интересная результативная игра. Моя ставка — обе забьют.

Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram