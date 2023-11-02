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Прогноз на матч Брентфорд — Вест Хэм 4 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Брентфорд - Вест Хэм прогноз
Брентфорд Брентфорд
Премьер-лига Англия 04 ноя 2023, 11:00 Брентфорд - Вест Хэм
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Англия, London, Стадион Брентфорд Коммьюнити
Вест Хэм Вест Хэм
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.62
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В рамках 11-го тура английской Премьер Лиги состоится матч между столичными Брентфордом и Вест Хэмом. Встреча пройдет на Комьюнити Стэдиум 4 ноября. Начало игры запланировано на 16:00 по центральноевропейскому времени.

Брентфорд

В последних двух матчах «пчелы» одержали победы над Бернли и Челси. Таким образом, они смогли прервать свою шестиматчевую серию без побед.

Эти успехи позволили Брентфорду стабилизировать турнирное положение и расположиться на привычной для себя 10-й строчке.

Интересно, что для команды это будет второе лондонское дерби подряд, а дальше матчи против Ливерпуля и Арсенала. Поэтому на очки приходиться рассчитывать только в этом поединке против Вест Хэма.

Вест Хэм

Вест Хэм в последних матчах стал сдавать позиции. Команда проиграла две игры Премьер Лиги подряд, что откинуло их от зоны еврокубков. И если поражение в Бирмингеме от Виллы еще можно понять, то провал в домашней игре с Эвертоном вызвал волну негативных отзывов со стороны болельщиков и экспертов.

После десяти туров «молотобойцы» занимают девятое место с 14-ю очками в активе. За попадание в еврокубки бороться команде Дэвида Мойеса будет очень сложно.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Брентфорд забивает в пяти матчах Премьер Лиги подряд.
  • Вест Хэм не побеждает в гостевых матчах Премьер Лиги уже 2 месяца.
  • Вест Хэм никогда не побеждал Брентфорд в рамках Премьер Лиги. А в предыдущих четырех очных матчах забивала только одна из команд.

Прогноз

Команды выглядят примерно одинаково на старте этого сезона. Сложно отдать какой-то из них предпочтение, однако, думаю, что получится интересная результативная игра. Моя ставка — обе забьют.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.62
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