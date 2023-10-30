Прогноз на матч Мансфилд Таун — Порт Вейл 31 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал больше 2.5 Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Во вторник, 31 октября 2023 года, состоится матч 1/8 финала Кубка Английской лиги между "Мансфилд Таун" и "Порт Вейл". Обе команды продемонстрировали неплохую игру на предыдущих этапах турнира и теперь поспорят за путевку в четвертьфинал.

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"Мансфилд Таун"

На прошлой стадии Кубка Английской лиги эта команда смогла переиграть "Питерборо Юнайтед" в крайне интересном матче. Основное время встречи завершилось ничьей 2:2, а затем "Мансфилд Таун" победил в серии пенальти.

В турнирной таблице Второй лиги Англии "Мансфилд Таун" занимает четвертое место и ведет борьбу за повышение в классе. Если все получится, то новый сезон они начнут в третьем по силе дивизионе Англии. А пока же они являются представителями “низов” и выход в четвертьфинал Кубка Английской лиги для них станет историческим событием.

"Порт Вейл"

Эта команда также показала хорошую игру на прошлой стадии турнира и одержала победу над "Саттоном" со счетом 2:1.

В турнирной таблице Первой лиги Англии команда идет на 16-й строчке и пока является одним из кандидатов на вылет. Выход в четвертьфинал Кубка Английской лиги может помочь скрасить неудачный сезон для них, но чтобы это случилось им нужно добывать победу в игре с довольно крепким соперником.

Статистика и прогноз на матч

Между собой команды уже встречались 17 раз, при этом "Мансфилд Таун" победил в 5 матчах, а "Порт Вейл" в 6. Прошлое очное противостояние закончилось победой "Порт Вейл" со счетом 3:0.

Мне же кажется, что нас ждет открытый футбол. Предлагаю поставить на исход тотал матча больше 2,5 за 1.65.

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