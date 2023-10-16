Прогноз на матч Мальта — Украина 17 октября 2023 года

Прогноз на матч Тотал меньше 2.5 Коэф.: 2.02 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В отборочном турнире чемпионата Европы 17.10.2023 года состоится матч между сборными Мальты и Украины. Эта игра имеет важное значение для Украины, так как будет предварительной перед матчем с Италией, который будет решающим для их участия в финальном турнире.

Мальта

Сборная Мальты является аутсайдером в группе. Они не набрали ни одного очка в шести матчах и забили только один гол. Однако в первом матче между этими командами на украинском поле, Мальта сумела выиграть с минимальным счетом. Предыдущая игра между ними, которая состоялась шесть лет назад, также закончилась победой Мальты со счетом 1:0. На своем поле мальтийцы потерпели крупное поражение только от Англии.

Украина

Украинская команда должна серьезно отнестись к этому матчу, учитывая, что потеря очков ставит под угрозу их шансы на попадание в финальный турнир. На данный момент Украина занимает третье место в группе с 10 очками, но уступает Италии по разнице голов и провела на один матч больше.

Украинцам для продолжения борьбы за выход на чемпионат Европы нужна победа и желательно побеждать соперников с большой разницей мячей.

Прогноз на матч Мальта - Украина 17.10.2023

Хотя Украина является явным фаворитом в этой встрече, на выезде у них игра идет не так уверенно, как дома. Сборная Мальты, скорее всего, предпочтет защищаться, и украинцам будет сложно забить большое количество голов. Поэтому рекомендуется выбрать тотал менее 2,5 голов по коэффициенту 2.02.

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