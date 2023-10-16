Прогноз на матч Франция — Шотландия 17 октября 2023 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.73 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

Во вторник, 17 октября 2023 года, состоится товарищеский матч между национальными командами Франции и Шотландии. Ниже представлен прогноз и ставки на эту игру.

Франция

Сборная Франции провела семь матчей в 2023 году и потерпела поражение только в одной игре от команды Германии со счетом 1:2. Во всех остальных матчах французы одержали победу, включая крупную победу 4:0 над сборной Нидерландов в марте. В последнем матче 13 октября 2023 года Франция также одолела Нидерланды со счетом 2:1.

Французы без особых проблем добились поставленной задачи и теперь для них важно закончить отбор на мажорной ноте. Шотландцы выглядят крепким соперником, но в целом шансов против финалистов прошлого чемпионата мира у них нет.

Шотландия

Сборная Шотландии также провела семь матчей в 2023 году и не сыграла вничью. После пяти побед шотландцы потерпели поражение от сборной Англии со счетом 1:3 и от сборной Испании со счетом 0:2.

Статистика и прогноз

Сборные Франции и Шотландии уже сыграли шестнадцать матчей друг против друга. Обе команды одерживали по восемь побед. Всего было забито 23 мяча в пользу Франции и 15 мячей в пользу Шотландии. В последней встрече между ними Франция одержала уверенную победу со счетом 3:0.

Скорее всего, сборная Франции одержит победу с форой (-1,5), и обе команды смогут забить голы.

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