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Прогноз на матч Макартур — Пномпень Краун 9 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Макартур - Пном Пень Краун прогноз
Макартур Макартур
Кубок АФК 09 ноя 2023, 03:00 Макартур - Пном Пень Краун
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Международные,
Пном Пень Краун Пном Пень Краун
Обзор Н2Н Турнирная таблица Прогноз
Прогноз на матч Тотал больше 3.5
Коэф.: 1.62
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В рамках четвертого тура группового этапа Кубка АФК состоится матч между Макартуром и Пномпень Краун. Встреча пройдет на Кэмпбеллтаун Стэдиум в Сиднее 9 ноября. Начало игры запланировано на 09:00 по центральноевропейскому времени.

Макартур

Австралийский коллектив после трех матчей расположился на втором месте в таблице своей группы. В первых двух турах команда разгромила Шан Юнайтед (3:0) и Себу с хоккейным счетом 8:2, а затем потерпела разгромное поражение от Пномпень Краун.

На внутренней арене Макартур после трех туров идет в группе лидеров. Команда вместе с Аделаидой Юнайтед, Веллингтон Феникс и Мельбурн Виктори набрала по семь очков, что позволяет лидировать в А-Лиге.

Пномпень Краун

Пномпень отлично стартовал в Кубке АФК, где команда добыла три победы в трех игрх с общим счетом 10:0. По очереди разгромно были обыграны Себу (3:0), Шан Юнайтед (4:0) и Макартур (3:0). Нет сомнений в том, что команда из Камбоджи пробьется в плей-офф.

Во внутреннем первенстве Пномпень идет на второй строчке после 10-ти туров, достаточно много проигрывая лидеру Свай Риенгу.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Макартур не проигрывает на своем поле в трех играх кряду.
  • Пномпень в предыдущем матче сыграл в ничью со счетом 5:5.
  • Игра двухнедельной давности пока единственная между этими командами.

Прогноз

Хозяева выглядят безоговорочными фаворитами. Думаю, матч получится результативным, учитывая последние результаты команд. Поэтому ставить буду на Тотал Больше 3.5.

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Прогноз на матч Тотал больше 3.5
Коэф.: 1.62
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