Прогноз на матч Тулуза — Ливерпуль 9 ноября 2023 года

Прогноз на матч П2(-1) Коэф.: 1.68 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА состоится матч между Тулузой и Ливерпулем. Встреча пройдет на Муниципальном стадионе Тулузы в четверг, 9 ноября. Начало игры запланировано на 18:45 по центральноевропейскому времени.

Тулуза

Тулуза» делит второе место в группе с бельгийским Унионом, набрав четыре очка после трех поединков. В первом матче французский коллектив сыграл вничью 1:1 с Унион Сент-Жиллуа на выезде в Бельгии, а затем победил ЛАСК дома со счётом 1:0. Минувший матч против Ливерпуля завершился разгромом французской команды со счетом 5:1.

В целом, выход из группы для Тулузы будет большим успехом, хотя, если быть откровенными, пока в квартете нет соперника, который мог бы помешать французам занять второе место турнирной таблицы. Все решится в домашнем матче против Униона из Бельгии.

Ливерпуль

Ливерпуль является лидером своего квартета после трех сыгранных матчей, имея максимальное количество набранных очков. В первой игре Ливерпуль без особых проблем обыграл на выезде австрийский ЛАСК со счетом 3:1, а затем на своём поле одолел Унион Сент-Жиллуа со счётом 2:0.

Англичане в целом проводят неплохой сезон и даже на внутренней арене входят в число претендентов на борьбу за золотые медали. Для того, чтобы окончательно закрыть вопрос выхода из группы в Лиге Европы, им нужно побеждать Тулузу на чужом поле, что подопечным Юргена Клоппа точно под силу.

Интересные факты о матче и история личных встреч

У Тулузы серия из трех поражений подряд.

Ливерпуль и забивает и пропускает во всех выездных матчах этого сезона.

Прогноз

Ливерпуль однозначно попробует закрыть вопрос выхода из группы как можно раньше. Сомневаюсь, что Тулуза сможет этому помешать. Моя ставка — победа гостей с форой -1.

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