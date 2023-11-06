Прогноз на матч Мельбурн Сити — Бурирам Юнайтед 8 ноября 2023 года

Прогноз на матч Победа Мельбурн Сити Коэф.: 1.7 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках четвертого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов состоится матч между Мельбурном и Бурирам Юнайтед. Встреча пройдет на ААМІ Парке в среду, 8 ноября. Начало игры запланировано на 10:00 по центральноевропейскому времени.

Мельбурн Сити

Мельбурн Сити выигрывал регулярный чемпионат А-Лиги в последних трех сезонах, однако чемпионом Австралии становился лишь раз за этот период. Контрольным пакетом акций клуба владеет City Football Group, которому принадлежит Манчестер Сити.

В Лиге Чемпионов Мельбурн стартовал с ничьей в матче против Кофу, а затем победил китайский Чжезцян Гринтаун и Бурирам Юнайтед. Эти результаты позволяют команде возглавлять свою группу.

Чемпионат А-Лиги начался с поражение 1:2 от Вестерн Юнайтед и оглушительного фиаско в игре против Аделаиды (0:6). В минувшем матче Мельбурн сумел немного поправить положение за счет победы над Сиднеем.

Бурирам Юнайтед

Бурирам является девятикратным и действующим чемпионом Таиланда. Команда переживает достаточно успешный период в своей истории. В новом чемпионате Бурирам занимает пока четвертое место, однако еще не проигрывал в восьми матчах, в которых пропустил всего три гола. Четыре победы и столько же ничьих не позволяет команде рассчитывать на более высокое место.

В Лиге Чемпионов команда стартовала с победы над Чжезцян Гринтаун, но затем проиграла два матча, но еще сохраняет шансы на выход из группы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Мельбурн пока выглядит не стабильно и чередует победы и поражения.

Бурирам не может победить уже в пяти матчах кряду.

Недавний очный матч в Таиланде завершился победой Мельбурна со счетом 0:2.

Прогноз

Мельбурн выглядит фаворитом, особенно на фоне предыдущего очного матча. Думаю, что и на этот раз австралийцы окажутся сильнее.

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