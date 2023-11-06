EN EN NG NG
Главная Прогнозы Прогноз на матч Мельбурн Сити — Бурирам Юнайтед 8 ноября 2023 года

Прогноз на матч Мельбурн Сити — Бурирам Юнайтед 8 ноября 2023 года

Оливер Вайт Оливер Вайт Експерт Dailysports
Мельбурн Сити - Бурирам ПЕА прогноз
Мельбурн Сити Мельбурн Сити
Лига чемпионов АФК 08 ноя 2023, 04:00 Мельбурн Сити - Бурирам ПЕА
-
- : -
Международные,
Бурирам ПЕА Бурирам ПЕА
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Мельбурн Сити
Коэф.: 1.7
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку

В рамках четвертого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов состоится матч между Мельбурном и Бурирам Юнайтед. Встреча пройдет на ААМІ Парке в среду, 8 ноября. Начало игры запланировано на 10:00 по центральноевропейскому времени.

Мельбурн Сити

Мельбурн Сити выигрывал регулярный чемпионат А-Лиги в последних трех сезонах, однако чемпионом Австралии становился лишь раз за этот период. Контрольным пакетом акций клуба владеет City Football Group, которому принадлежит Манчестер Сити.

В Лиге Чемпионов Мельбурн стартовал с ничьей в матче против Кофу, а затем победил китайский Чжезцян Гринтаун и Бурирам Юнайтед. Эти результаты позволяют команде возглавлять свою группу.

Чемпионат А-Лиги начался с поражение 1:2 от Вестерн Юнайтед и оглушительного фиаско в игре против Аделаиды (0:6). В минувшем матче Мельбурн сумел немного поправить положение за счет победы над Сиднеем.

Бурирам Юнайтед

Бурирам является девятикратным и действующим чемпионом Таиланда. Команда переживает достаточно успешный период в своей истории. В новом чемпионате Бурирам занимает пока четвертое место, однако еще не проигрывал в восьми матчах, в которых пропустил всего три гола. Четыре победы и столько же ничьих не позволяет команде рассчитывать на более высокое место.

В Лиге Чемпионов команда стартовала с победы над Чжезцян Гринтаун, но затем проиграла два матча, но еще сохраняет шансы на выход из группы.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Мельбурн пока выглядит не стабильно и чередует победы и поражения.
  • Бурирам не может победить уже в пяти матчах кряду.
  • Недавний очный матч в Таиланде завершился победой Мельбурна со счетом 0:2.

Прогноз

Мельбурн выглядит фаворитом, особенно на фоне предыдущего очного матча. Думаю, что и на этот раз австралийцы окажутся сильнее.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ у нас в Telegram
Прогноз на матч Победа Мельбурн Сити
Коэф.: 1.7
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.90
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Кейптаун Сити - Чиппа Юнайтед прогноз Премьер-лига ЮАР Сегодня, 12:30 Прогноз на матч Кейптаун Сити — Чиппа Юнайтед 7 ноября 2023 год Кейптаун Сити Коэф.: 2.1 Чиппа Юнайтед Рекомендуем MelBet
Шахтер Донецк - Барселона прогноз Лига Чемпионов Сегодня, 12:45 Прогноз на матч Шахтер — Барселона 7 ноября 2023 года Шахтер Донецк Коэф.: 1.82 Барселона Сделать ставку MelBet
Боруссия Д - Ньюкасл прогноз Лига Чемпионов Сегодня, 12:45 Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Ньюкасл 7 ноября 2023 года Боруссия Д Коэф.: 1.76 Ньюкасл Сделать ставку MelBet
Порту - Антверпен прогноз Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Порту — Антверпен 7 ноября 2023 года Порту Коэф.: 1.9 Антверпен Рекомендуем MelBet
Манчестер Сити - Янг Бойз прогноз Лига Чемпионов Сегодня, 15:00 Прогноз на матч Манчестер Сити — Янг Бойз 7 ноября 2023 года Манчестер Сити Коэф.: 1.99 Янг Бойз Сделать ставку MelBet
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 05:56 Почеттино пожаловался на систему VAR Новости футбола Сегодня, 05:37 Фаната Милана подрезали ножом перед игрой с ПСЖ Новости футбола Сегодня, 04:40 Ибрагимович возвращается в Милан Новости футбола Сегодня, 03:52 Игроки сборной Польши напились перед стартом юношеского ЧМ-2023 Новости футбола Сегодня, 03:44 "Он действительно удивительный парень". Собослаи вспомнил о знакомстве с Холандом Новости футбола Сегодня, 03:33 Почеттино высказался о разгромной победе Челси Новости футбола Сегодня, 02:42 Месси предлагали зарплату в миллиард евро Новости футбола Сегодня, 02:29 Дембеле раскрыл детали ухода из Барселоны Новости футбола Сегодня, 02:20 Луческу может возглавить топ-клуб чемпионата Турции Новости футбола Сегодня, 02:11 Месси высказался о завершении карьеры
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Кейптаун Сити — Чиппа Юнайтед 7 ноября 2023 год Футбол Сегодня Прогноз на матч Шахтер — Барселона 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Боруссия Дортмунд — Ньюкасл 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Порту — Антверпен 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Сити — Янг Бойз 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Милан — ПСЖ 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лацио — Фейенорд 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Црвена Звезда — Лейпциг 7 ноября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Атлетико — Селтик 7 ноября 2023 года Футбол 08 ноя 2023 Прогноз на матч Мельбурн Сити — Бурирам Юнайтед 8 ноября 2023 года