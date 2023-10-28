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Прогноз на матч Ливерпуль — Ноттингем Форест 29 октября 2023 года

Кенли Ворд Кенли Ворд Експерт Dailysports
Ливерпуль - Ноттингем Форрест прогноз
Ливерпуль Ливерпуль
Премьер-лига Англия 29 окт 2023, 10:00 Ливерпуль - Ноттингем Форрест
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- : -
Англия, Liverpool, Энфилд
Ноттингем Форрест Ноттингем Форрест
Обзор Н2Н Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 2.12
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В матче 10-го тура чемпионата Англии встретятся "Ливерпуль" и "Ноттингем Форест". Встреча пройдет 29 октября 2023 года.

"Ливерпуль"

Команда из одноименного города выглядит довольно сильно в новом сезоне, хотя и не является лидером в АПЛ.

Единственное поражение в текущем чемпионате "красные" понесли от лидера "Тоттенхэма", и на данный момент отстают от него на три пункта. После победы в последнем туре в дерби с "Эвертоном", они сохраняют четвертое место.

В спину подопечным Юргена Клоппа дышит "Астон Вилла", находящаяся всего на один пункт за ними. Судя по всему, “Ливерпуль” надеется в этом сезоне навязать борьбу за звание чемпиона, а также постарается вернуться в Лигу чемпионов.

"Ноттингем Форест"

Второй сезон гостей в Премьер-лиге начался довольно успешно. На данный момент они с 10-ю очками они занимают 15-е место, на одну строчку выше, чем в предыдущем чемпионате.

Успех заключается в том, что им пока не приходится вести борьбу за выживание, а их игра в целом выглядит довольно обнадеживающе.

Шесть пунктов отрыва от команды "Барнли", находящейся на грани вылета, достаточно для того, чтобы чувствовать себя уверенно и не бояться падения в Чемпионшип.

Интересные факты и прогноз на матч

"Ноттингем" сыграл вничью в последних трех матчах, в то время как "Ливерпуль" не знал поражений в 19 из последних 20 матчей.

В прошлом сезоне нынешние гости смогли вырвать победу у "Ливерпуля" в домашнем матче. Сейчас же я думаю, что “лесники” даже не смогут забить в ворота “красных”, на что дают коэффициент 2,12.

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Прогноз на матч Обе забьют - Нет
Коэф.: 2.12
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