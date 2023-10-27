Прогноз на матч Наполи — Милан 29 октября 2023 года

Прогноз на матч Милан не проиграет Коэф.: 1.64 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.90 Сделать ставку

В рамках 10-го тура итальянской Серии А состоится матч между чемпионами двух последних сезонов, Наполи и Миланом. Встреча пройдет на Стадио Диего Армандо Марадона в Неаполе 29 октября. Начало игры запланировано на 20:45 по среднеевропейскому времени.

Наполи

В прошлом сезоне «партенопеи» завоевали третье в своей истории «скудетто», оформив его задолго до завершения чемпионата. Команда под руководством Лучано Спаллетти выглядела превосходно и сметала всех соперников на своем пути.

Перед началом нового сезона, из-за разногласий с руководством, итальянец покинул свой пост, а на смену ему пришел Руди Гарсия. С новым тренером Наполи выглядит пока не так устрашающе. На старте чемпионата команда имеет в активе 17 баллов и занимает четвертую строчку в таблице Серии А, с пятиочковым отставанием от Интера.

Стоит отметить и неплохой старт в Лиге чемпионов, где Наполи после трех туров идет на втором месте с 6-ю очками в активе.

Милан

Милан в предыдущих матчах набрал неплохой ход и даже сумел догнать Интер в таблице, однако все перечеркнул провальный матч с Ювентусом. На минувших выходных клуб в меньшинстве уступил в домашнем матче принципиальному сопернику из Турина. Команда имеет 21 очко в своем активе и идет в турнирной таблице сразу вслед Интером.

В Лиге Чемпионов старт получился неоднозначным. Подопечные Стефано Пиоли сначала не смогли одолеть Ньюкасл дома, а затем в гостях разошлись миром с дортмундской Боруссией. В эту среду команда потерпела разгромное поражение от ПСЖ и замыкает турнирную таблицу своего квартета. К слову, во всех трех матчах Милан голов не забивал.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Наполи проиграл предыдущие две игры на своем поле.

У Милана тоже два поражения подряд, при чем в этих играх команда голов не забивала.

Милан не проигрывает в Неаполе уже пять матчей кряду, с 2018-го года.

Прогноз

Наполи не уверенно играет дома в последнее время, а игровой кризис Милана немного затянулся. Думаю, что в этом матче гости будут злее и как минимум не проиграют.

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